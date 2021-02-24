Ласицкене с юмором отреагировала на недопуск российских атлетов на ЧЕ-2021 в помещении
- РИА Новости
Ласицкене выложила в сториз своего Instargram фрагмент фильма «Восьмая миля». На них главный герой, которого сыграл Эминем, участвует в рэп-баттле. При этом спортсменка наложила на видео аудио песни «Мальчик хочет в Тамбов» российского музыканта Мурата Насырова, но вместо Тамбова в песне подставлен город Торунь.
Чемпионат Европы должен пройти в Торуне 5 по 7 марта.
Ранее сообщалось, что российских легкоатлетов не допустили к выступлениям на ЧЕ-2021 в помещении.