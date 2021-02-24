Ласицкене с юмором отреагировала на недопуск российских атлетов на ЧЕ-2021 в помещении

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Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отреагировала на недопуск к выступлению на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2021 года в помещении.
Ласицкене с юмором отреагировала на недопуск российских атлетов на ЧЕ-2021 в помещении
  • РИА Новости

Ласицкене выложила в сториз своего Instargram фрагмент фильма «Восьмая миля». На них главный герой, которого сыграл Эминем, участвует в рэп-баттле. При этом спортсменка наложила на видео аудио песни «Мальчик хочет в Тамбов» российского музыканта Мурата Насырова, но вместо Тамбова в песне подставлен город Торунь.

Чемпионат Европы должен пройти в Торуне 5 по 7 марта.  

Ранее сообщалось, что российских легкоатлетов не допустили к выступлениям на ЧЕ-2021 в помещении.

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