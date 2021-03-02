Матыцин отреагировал на решение World Athletics утвердить план восстановления членства ВФЛА

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) утвердить план восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics.

«Министерство спорта России приветствует решение World Athletics одобрить план по восстановлению ВФЛА. Этот результат достигнут благодаря кропотливой работе большого количества экспертов из Минспорта России, Олимпийского комитета России (ОКР), ВФЛА и World Athletics», — сказал Матыцин.

Министр спорта поблагодарил всех, кто участвовал в выработке решений, которые будут содействовать выходу российской лёгкой атлетики из кризиса последних лет.

«Утверждение плана — это важный, но при этом лишь первый шаг на долгом и трудном пути. Уверен, что российское легкоатлетическое сообщество при поддержке экспертов сумеет достигнуть успехов в деле реформирования российской лёгкой атлетики, повсеместного утверждения культуры нулевой терпимости к допингу, воспитания новых поколений тренеров и спортсменов», — добавил он.

Ранее Матыцин выразил уверенность в том, что российских легкоатлетов в ближайшее время допустят к международным стартам.