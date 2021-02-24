Взаимные оскорбления и расписка о готовности драться: что известно об организации реванша между Исмаиловым и Минеевым

Магомед Исмаилов признался, что не может устроить личную встречу с Владимиром Минеевым, и обвинил того в отсутствии мужского характера. В свою очередь, чемпион AMC Fight Nights заявил, что в Дагестане его любят и уважают больше оппонента, и упрекнул того в наличии проблем с выносливостью. При этом в руководстве промоушена прокомментировали ход переговоров с бойцами и заявили, что получили расписку от Исмаилова о готовности провести поединок с Минеевым.

Ответный поединок между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым остаётся одним из самых ожидаемых в российском ММА. Пусть официально его проведение ещё не подтверждено, но сами бойцы продолжают всеми силами раскручивать возможный бой и в процессе не стесняются прибегать к самым провокационным методам: активно используют треш-ток и обвиняют друг друга в трусости.

В течение последних дней оппоненты в очередной раз обменялись обидными замечаниями. Исмаилов снова заявил о желании встретиться с Минеевым наедине и лично обсудить возникший между ними конфликт. По словам Магомеда, он неоднократно выступал с подобным предложением, но Владимир игнорировал его.

«Я не могу добраться до человека. Он вякает и вякает. Говорит это только в окружении людей, которые нас разнимут. Я пытаюсь с ним остаться наедине, порешать вопросы. Пытаюсь найти возможность, чтобы отделиться вместе с ним от общества. И предложение у меня было. Необязательно комната... Но у него нет мужского характера», — цитирует Исмаилова Sport24.

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Не секрет, что на протяжении последних месяцев в качестве возможного противника Исмаилова фигурировал не только Минеев, но и Александр Шлеменко. В частности, сам Магомед выражал желание сразиться именно с экс-чемпионом Bellator в среднем весе, но потасовка на шоу AMC Fight Nights Winter Cup в декабре заставила его изменить планы. При этом Лысый Хищник уверен, что в подобной ситуации Шлеменко повёл бы себя более достойно и не стал бы избегать встречи.

«Я уверен, если бы у нас с Александром (Шлеменко. — RT) были какие-то друг к другу личные претензии, оскорбления или Александр сказал бы мне: «Слышишь, а ну давай порешаем, увидимся. Ты чего лечишь меня? Какой тут спорт? Ты давно вышел за эту грань», окей, я бы сказал: «Давай!» Так решают мужчины. А Минеев будет вякать, прятаться и дальше вякать. У меня единственный шанс дать ему трындюлей — загнать его в клетку и побить его там», — добавил Исмаилов.

При этом сам Минеев немногим ранее уже успел объяснить, почему не принял предложение Исмаилова встретиться в уединённом месте и пообщаться. Он признался, что не испытывает доверия к бывшему оппоненту и напомнил об их конфликте на отдыхе в Турции в 2019 году. Тогда спортсмены чуть было не подрались в лобби отеля.

«Поговорить в комнате? Если бы это был человек, чьё слово чего-то стоит, я бы с ним разговаривал. Но его слова ничего не стоят. У нас были личные встречи в присутствии старших товарищей, серьёзных людей, его земляков и моих старших товарищей, где он извинялся и говорил, что это было неправильно сделано. Если говорить конкретно, то это про инцидент в Турции, когда он обманул Камила Гаджиева, сказав, что приедет просто отдохнуть. А приехал нашпигованный химией, не мог успокоиться. Везде, где меня видел, впадал в транс и лез драться. Как идиот», — заявил Минеев.

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе признался, что на тот момент имел проблемы со спиной и «ходил со спицей в ключице». Кроме того, он выразил мнение, что предложения Исмаилова кажутся ему не совсем адекватными.

«Разговаривать в закрытой комнате, в бане подраться — серия странных предложений. Они пропитаны какими-то непонятными взаимоотношениями. Между мужчинами такого быть не должно», — сказал боец.

Также Минеев заверил, что не намерен изменять своей традиции и будет готовиться к битве с Исмаиловым в Дагестане. По его словам, в данном регионе его «ждут, любят и уважают побольше Исмаилова».

«На самом деле Дагестан — моя площадка, на которой мне удобно и комфортно тренироваться. У некоторых ребят из Дагестана есть такая установка: топить за своего, что бы там ни было. Даже слепо. К счастью, не у всех. Есть адекватные люди, которые понимают, где чёрное, а где белое. И понимают, что такое честь, честность и ответственность. Много и таких, которые кричат: «Эй, Минеев! Мы тут!» А потом, когда мы с ними встречаемся лицом к лицу, говорят: «Братан, это же просто шоу». Много таких», — признался Минеев.

Также чемпион AMC Fight Nights поделился ожиданиями от возможного боя-реванша с Исмаиловым. По его словам, его соперник имеет серьёзные проблемы с выносливостью, которые уже неоднократно проявлялись во время его выступлений в клетке. По словам Минеева, тот заметно устал и в их первом поединке, а также в битвах с Артёмом Фроловым, Александром Емельяненко и Иваном Штырковым, прошедших под эгидой ACA.

«Этот человек не дышит больше двух раундов. Ему химию нужно менять. Он просто не особо в тактическом плане готовится к боям. Вот эта его манера — вылетел, налетел, побил, а там будь что будет — такое со мной больше не пройдёт. Не хочу забегать вперёд. Уверен, это будет зрелищный бой. Но не думаю, что он дойдёт до решения судей. Я вижу, как можно закончить этот бой раньше. Вижу и знаю», — выразил уверенность Минеев.

Примечательно, что несколько дней назад между бойцами разгорелся конфликт в социальных сетях. Минеев в грубой форме обратился к Исмаилову и обозвал его «лысым дебилом». По словам Владимира, причиной тому стало якобы предложение со стороны противника провести очный поединок 9 мая в Московском художественном театре (МХАТ). При этом чемпион AMC Fight Nights в среднем весе не объяснил, каким именно образом узнал о подобном намерении визави. На странице Магомеда в социальных сетях данное сообщение не появлялось.

Реакция со стороны Исмаилова не заставила себя долго ждать. Сначала он выступил достаточно резко, но затем опубликовал более взвешенное мнение.

«Хочу прокомментировать удалённое видео. Это был ответ на выпад Минеева, который пишет, что я лысый дебил и что-то предложил. Хочу извиниться перед порядочными и добрыми людьми, что вам пришлось это услышать. С Минеевым мы всё решим в клетке. Этот деградант пытается что-то раскручивать. Всё уже раскручено», — заявил Исмаилов.

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Несмотря на громкие заявления бойцов, на данный момент нет официального подтверждения о проведении поединка. Судя по слухам, долгожданный реванш состоится осенью, однако пока ни руководство AMC Fight Nights, ни сами бойцы не объявляли о подписании контракта на бой. Тем не менее глава промоушена Амир Мурадов заявил, что ему уже удалось достичь соглашения с Исмаиловым.

«У нас есть документальное подтверждение. У нас есть расписка. Мы поставили подписи, дали по рукам. Но это не так важно, как рукопожатие двух кавказцев, — я так считаю», — цитирует Мурадова «Спорт-Экспресс».

В подобном ключе высказался и президент организации Камил Гаджиев, ранее довольно скептически оценивавший перспективы проведения дуэли. По его словам, AMC Fight Nights сделал всё от себя зависящее для того, чтобы устроить эту схватку.

«Амир Мурадов договорился с Магой. Володя готов. Он чемпион и хочет защищать свой пояс. В детали договора я не вникал, но со слов обоих знаю: они договорились. Но есть нюанс. Всё, что будет происходить через полгода, будет происходить через полгода. За то время много воды утечёт, а сейчас договорённость достигнута. Предпосылок стало в разы больше, чем было месяц назад», — цитирует Гаджиева «Советский спорт».

При этом глава промоушена поделился мнением, что развитие конфликта может помешать проведению битвы между Исмаиловым и Минеевым. По его словам, в этом случае они рискуют «не дойти до клетки».

«Я думаю, они встретятся. А так они где-то встречаются, смотрят друг на друга, а затем опять драка», — сказал Гаджиев ТАСС.