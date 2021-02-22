Исмаилов: у Минеева нет мужского характера

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал об отношении к своему следующему сопернику Владимиру Минееву.

«Смотри, тут ситуация такая: я не могу добраться до этого человека. Он вякает и вякает — и говорит это только в окружении людей, которые нас разнимут. Я пытаюсь с ним остаться наедине и порешать вопросы. Предложение у меня было. Необязательно комната, здесь тоже можно. Но у него нет мужского характера. Он будет вякать, прятаться и дальше вякать. У меня единственный шанс дать ему трындюлей — это загнать его в клетку и побить его там», — заявил Исмаилов в шоу «ХукВам» на Sport24.

Поединок между Исмаиловым и Минеевым запланирован на сентябрь 2021 года. Первый их бой, который состоялся в 2018 году, завершился вничью.

Ранее Минеев заявил, что его в Дагестане любят и уважают больше Исмаилова.