Минеев: меня в Дагестане любят и уважают побольше Исмаилова

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Владимир Минеев рассказал о ходе подготовки к реваншу со своим соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Поеду в Дагестан и буду работать в своём клубе. Меня там ждут, любят и уважают побольше Исмаилова. У меня там клуб, мои товарищи, моя команда, с которой я всегда готовлюсь. Дагестан — площадка, на которой мне удобно и комфортно тренироваться», — приводит слова Минеева Sport24.

Бой Минеев — Исмаилов состоится в сентябре 2021-го года на турнире AMC Fight Nights Global.

Первый поединок прошёл в 2018 году и завершился ничейным результатом.

Ранее сообщалось, что Исмаилов дал расписку о проведении боя с Минеевым.