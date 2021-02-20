Минеев: меня в Дагестане любят и уважают побольше Исмаилова

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Владимир Минеев рассказал о ходе подготовки к реваншу со своим соотечественником Магомедом Исмаиловым.
Минеев: меня в Дагестане любят и уважают побольше Исмаилова
  • РИА Новости

«Поеду в Дагестан и буду работать в своём клубе. Меня там ждут, любят и уважают побольше Исмаилова. У меня там клуб, мои товарищи, моя команда, с которой я всегда готовлюсь. Дагестан — площадка, на которой мне удобно и комфортно тренироваться», — приводит слова Минеева Sport24.

Бой Минеев — Исмаилов состоится в сентябре 2021-го года на турнире AMC Fight Nights Global.

Первый поединок прошёл в 2018 году и завершился ничейным результатом.

Ранее сообщалось, что Исмаилов дал расписку о проведении боя с Минеевым.

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