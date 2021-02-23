Рекордсмен ММА по числу боёв обвинён в хранении детской порнографии

Американский боец смешанного стиля Трэвис Фултон обвиняется в хранении детской порнографии.

Как сообщает ESPN, дело спортсмена рассматривает окружной суд Северного округа штата Айова. Он обвиняется в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего лица, хранении и получении детской порнографии.

Сторона обвинения утверждает, что Фултон предпринимал попытки заставить несовершеннолетнее лицо «участвовать в сексуальных действиях для создания визуальных изображений», а подобные фото он хранил на флеш-накопителе.

Отмечается, что Фултону грозит до 70 лет лишения свободы.

43-летний Фултон является рекордсменом по количеству боёв в смешанных единоборствах. Он одержал 255 побед, потерпел 54 поражения и десять поединков свёл к ничьей. Также один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Германии признал вину в деле о распространении детской порнографии.