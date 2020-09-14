СМИ: Экс-футболист сборной Германии признал вину в деле о распространении детской порнографии
- Reuters
Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на заявление суда Дюссельдорфа, в ходе расследования 39-летний немец подтвердил, что хранил запрещённые материалы и отправлял их трём женщинам.
По информации следствия, Метцельдер хранил в своём смартфоне 297 файлов с детской порнографией. Отмечается, что в период с июля по сентябрь 2019 года он отправил трём женщинам 29 изображений и видеозаписей порнографического содержания.
При этом в решении суда не указано, признал ли экс-футболист вину по всем фактам или только частично.
Сам Метцельдер настаивал на неразглашении информации о ходе следствия и судебного процесса.
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