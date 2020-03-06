В Москве тренера по карате подозревают в изнасиловании малолетних учениц

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Тренер московской спортивной секции по карате задержан по подозрению в надругательствах над малолетними ученицами.
В Москве тренера по карате подозревают в изнасиловании малолетних учениц
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По её словам, в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.

Отмечается, что заявление на специалиста подали родители детей.

Ранее сообщалось, что президент кировской федерации карате приговорён к семи годам тюрьмы за педофилию.

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