В Москве тренера по карате подозревают в изнасиловании малолетних учениц

Тренер московской спортивной секции по карате задержан по подозрению в надругательствах над малолетними ученицами.

Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По её словам, в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.

Отмечается, что заявление на специалиста подали родители детей.

Ранее сообщалось, что президент кировской федерации карате приговорён к семи годам тюрьмы за педофилию.