Президент кировской федерации карате приговорён к семи годам тюрьмы за педофилию

Президент кировской федерации карате-кекусинкай Михаил Хурамшин был осуждён на семь лет колонии строгого режима за действия сексуального характера в отношении 11-летнего ребёнка.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по Кировской области.

Хурамшин был задержан по подозрению в растлении 11-летнего мальчика в декабре 2018 года. В Следственном комитете отмечается, что он совершил преступление в сентябре того же года.

Кроме наказания в виде лишения свободы на семь лет Хурамшин лишён на три года права заниматься педагогической, воспитательной, тренерской и преподавательской деятельностью с несовершеннолетними с ограничением свободы сроком на один год.

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