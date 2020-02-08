Глава Федерации фигурного катания Франции подал в отставку из-за скандала с изнасилованием

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Президент Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге подал в отставку на фоне скандала из-за сообщений о сексуальных домогательствах тренера Жиля Бейера в отношении десятикратной чемпионки страны в парном катании Сары Абитболь, которая на тот момент была несовершеннолетней.
Глава Федерации фигурного катания Франции подал в отставку из-за скандала с изнасилованием
  • © Michael Baucher via www.imago-im/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Ради того чтобы успокоить ситуацию, я принял мудрое решение уйти в отставку, но я это делаю с высоко поднятой головой», — цитирует Гайаге AFP.

Скандал разгорелся вокруг признания десятикратной чемпионки Франции, медалистки чемпионатов мира и Европы Сары Абитболь. Фигуристка заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны бывшего наставника Жиля Бейера. По её словам, это происходило с 1990 по 1992 год, когда она была несовершеннолетней. 

Сам тренер подтвердил интимную связь с фигуристкой. 

Ранее Гайаге заявил, что подавлен в связи со сложившейся ситуацией.

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