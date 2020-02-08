Глава Федерации фигурного катания Франции подал в отставку из-за скандала с изнасилованием
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«Ради того чтобы успокоить ситуацию, я принял мудрое решение уйти в отставку, но я это делаю с высоко поднятой головой», — цитирует Гайаге AFP.
Скандал разгорелся вокруг признания десятикратной чемпионки Франции, медалистки чемпионатов мира и Европы Сары Абитболь. Фигуристка заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны бывшего наставника Жиля Бейера. По её словам, это происходило с 1990 по 1992 год, когда она была несовершеннолетней.
Сам тренер подтвердил интимную связь с фигуристкой.
Ранее Гайаге заявил, что подавлен в связи со сложившейся ситуацией.