Глава Федерации фигурного катания Франции подал в отставку из-за скандала с изнасилованием

Президент Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге подал в отставку на фоне скандала из-за сообщений о сексуальных домогательствах тренера Жиля Бейера в отношении десятикратной чемпионки страны в парном катании Сары Абитболь, которая на тот момент была несовершеннолетней.

«Ради того чтобы успокоить ситуацию, я принял мудрое решение уйти в отставку, но я это делаю с высоко поднятой головой», — цитирует Гайаге AFP.

Скандал разгорелся вокруг признания десятикратной чемпионки Франции, медалистки чемпионатов мира и Европы Сары Абитболь. Фигуристка заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны бывшего наставника Жиля Бейера. По её словам, это происходило с 1990 по 1992 год, когда она была несовершеннолетней.

Сам тренер подтвердил интимную связь с фигуристкой.

Ранее Гайаге заявил, что подавлен в связи со сложившейся ситуацией.