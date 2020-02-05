Гайаге о скандале во французском фигурном катании: я очень подавлен в связи со сложившейся ситуацией

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Президент Французской федерации ледовых видов спорта (UFFSA) Дидье Гайаге прокомментировал ситуацию вокруг скандала, связанного с сексуальными домогательствами в национальной команде.
Гайаге о скандале во французском фигурном катании: я очень подавлен в связи со сложившейся ситуацией
  • Reuters

«Я очень подавлен в связи со сложившейся ситуацией, серьёзность которой прекрасно осознаю. Я тренировал, направлял этих девчушек, которые сегодня уже стали взрослыми, я хорошо их знаю. Я прекрасно к ним отношусь. Меня потрясло осознание того прискорбного факта, что жизнь женщины может быть сломана или непоправимо перевёрнута с ног на голову по вине мерзавца, воспользовавшегося её невинностью», — приводит слова Гайаге RMC Sport.

Он отметил, что ему не удаётся подобрать слова, чтобы выразить своё отвращение из-за случившегося в команде.

«Эта скрытая сторона — это не Федерация! Федерация — не сборище сексуально озабоченных извращенцев, исповедующих культуру изнасилования. С каких пор мы отказались от презумпции невиновности? Моя репутация запятнана из-за каких-то подонков», — добавил функционер.

Скандал разгорелся из-за признания десятикратной чемпионки Франции, медалистки чемпионатов мира и Европы Сары Абитболь. Фигуристка заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны бывшего наставника Жиля Бейера. По её словам, это происходило с 1990 по 1992 год, когда она была несовершеннолетней. 

Ранее сообщалось, что во Франции могут уволить главу Федерации фигурного катания из-за скандала с изнасилованием.

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