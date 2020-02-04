Во Франции могут уволить главу федерации фигурного катания из-за скандала с изнасилованием

Глава Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге может покинуть свой пост в результате расследования относительно скандала, связанного с сексуальными домогательствами внутри сборной страны.

Как сообщает Le Parisien, министр спорта Франции Роксана Марасиняну призвала покинуть свою должность главу Федерации фигурного катания страны Дидье Гайаге, который возглавляет организацию с 1998 года.

Скандал разгорелся из-за признания 10-кратной чемпионки Франции, медалистки чемпионатов мира и Европы Сары Абитболь. Фигуристка заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны бывшего наставника Жиля Бейера. По её словам, это происходило с 1990 по 1992 год, когда она была несовершеннолетней.

Ранее тренер фигуристки Абитболь признал факт интимной связи с экс-воспитанницей.