Гаджиев рассказал, что может помешать реваншу Исмаилова и Минеева

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что существующий конфликт между бойцами смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым может помешать проведению реванша, который запланирован на сентябрь этого года.

«Если они между собой эти вопросы не решат, то могут и до клетки не дойти. Я думаю, они встретятся. А так они где-то встречаются, смотрят друг на друга, а затем опять драка», — цитирует Гаджиева ТАСС.

В декабре 2020 года Исмаилов и Минеев подрались на турнире по смешанным единоборствам в Москве, после чего оба выплатили штраф в размере 10 тыс. рублей.

Первый бой между этими спортсменами состоялся в 2018 году и завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Шлеменко проведёт следующий бой во Владивостоке.