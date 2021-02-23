Финкельштейн рассказал, что в 2012 году почти договорился о бое Емельяненко — Леснар

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Владелец российского ММА-промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн признался, что в 2012 году был близок к организации поединка между Фёдором Емельяненко и Броком Леснаром.
Финкельштейн рассказал, что в 2012 году почти договорился о бое Емельяненко — Леснар
  • globallookpress.com

«В 2012 году я был очень близок к тому, чтобы организовать эту схватку. В тот год Емельяненко объявил о завершении карьеры. UFC был готов устроить этот поединок, в связи с чем я лично летал в Нью-Йорк на встречу с Лоренцо Фертиттой (бывший владелец UFC). Да, президентом был Уайт, но главные решения принимал не он», — сказал Финкельштейн в интервью RT.

По его словам, сам Емельяненко изначально поддерживал эту идею, поэтому сам функционер и отправился на переговоры в США.

«Тогда мы достигли договорённости с Лоренцо, да и Леснар был согласен, но Емельяненко передумал. Сказал, что раз объявил об уходе из спорта, то сдержит слово... На мой взгляд, этот поединок мог стать историческим. Леснар тогда был безумно популярен, а UFC 100 с его участием занимал первое место по продажам платных трансляций среди турниров по ММА. При этом я считаю, что Емельяненко тогда порвал бы его. Но Фёдор решил пойти работать советником министра. Сейчас этот бой не так интересен, как мог быть почти десять лет назад», — заключил Финкельштейн.

Ранее Финкельштейн выразил сомнение по поводу того, что UFC заинтересован в подписании Немкова и Молдавского.

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