Финкельштейн не уверен, что UFC заинтересован в подписании Немкова и Молдавского

Владелец российского ММА-промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн выразил сомнение, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) выражает интерес в подписании отечественных бойцов, успешно выступающих в Bellator.

«А вы уверены, что UFC заинтересованы в этих бойцах? Не помню, чтобы Дана Уайт и компания гонялись за представителями Bellator. У них достаточно своих ребят, которых они раскручивают, и нет смысла брать чемпиона из другого промоушена. Да, есть пример Майкла Чендлера, но это единичный случай», — сказал Финкельштейн в интервью RT.

В связи с этим он вспомнил пример нидерландского бойца Гегарда Мусаси, успешно выступавшего в UFC, но не сумевшего договориться о продлении контракта и перешедшего в Bellator.

«Необходимо понимать, что существует два типа бойцов — одни приносят деньги, а другие — нет. И не всегда понятно, в чём именно причина. Возможно, человек не может привлечь к себе внимание, раскрутить себя. Не всем быть как Фёдор, который всегда молчал, но его все любили. Существуют такие, как тот же Мусаси — очень успешно выступают, но не являются коммерчески успешными. Вспомните, когда у Гегарда закончился контракт и он потребовал от UFC солидную прибавку, ему ответили отказом», — заключил Финкельштейн.

Ранее Финкельштейн высказался о ONE FC.