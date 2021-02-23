Финкельштейн — о ONE FC: там нет ни имён, ни бойцов

Короткая ссылка
Владелец российского ММА-промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн ответил, считает ли Bellator самой крупной организацией смешанных единоборств в мире после Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Финкельштейн — о ONE FC: там нет ни имён, ни бойцов
  • © vadim_finkelchtein
  • Instagram

«Сложно судить. У Bellator своя специфика. Кокер всегда делал ставку на возрастных бойцов, которые уже вышли в тираж. При этом именно они помогают поднимать телевизионные рейтинги. Тот же Тито Ортис — большое имя в мире ММА, — который по-прежнему способен привлекать болельщиков к экранам. Не знаю, как в мире, но в США это по-прежнему промоушен №2», — сказал Финкельштейн в интервью RT.

При этом он критически высказался об американском промоушене PFL и ONE FC, проводящем турниры в Азии. 

«На мой взгляд, это (PFL) не очень серьёзно. В Bellator всё же побольше имена. ONE FC? На мой взгляд, это чисто азиатская тема. Там нет ни имён, ни бойцов», — заключил функционер.

Ранее глава M-1 выразил сомнение в том, что чемпионы промоушена Нурмагомедова будут гарантированно переходить в UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить