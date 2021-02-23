Финкельштейн — о ONE FC: там нет ни имён, ни бойцов
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«Сложно судить. У Bellator своя специфика. Кокер всегда делал ставку на возрастных бойцов, которые уже вышли в тираж. При этом именно они помогают поднимать телевизионные рейтинги. Тот же Тито Ортис — большое имя в мире ММА, — который по-прежнему способен привлекать болельщиков к экранам. Не знаю, как в мире, но в США это по-прежнему промоушен №2», — сказал Финкельштейн в интервью RT.
При этом он критически высказался об американском промоушене PFL и ONE FC, проводящем турниры в Азии.
«На мой взгляд, это (PFL) не очень серьёзно. В Bellator всё же побольше имена. ONE FC? На мой взгляд, это чисто азиатская тема. Там нет ни имён, ни бойцов», — заключил функционер.
Ранее глава M-1 выразил сомнение в том, что чемпионы промоушена Нурмагомедова будут гарантированно переходить в UFC.