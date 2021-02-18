Василевский назвал Исмаилова фаворитом в реванше с Минеевым

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский обозначил фаворита в поединке соотечественников Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.
Василевский назвал Исмаилова фаворитом в реванше с Минеевым
  • РИА Новости

«Думаю, бой-реванш всё-таки состоится, от этого поединка выиграют оба, несмотря на поражение кого-то одного. Считаю фаворитом Магомеда. До поездки в Дагестан я не думал, что он так серьёзно готовится, он большой профессионал. Многие, я в том числе, недооценивали его подход к тренировкам. Люди, которые ему помогают, в первую очередь его брат Рамазан, — профессионалы. По сравнению с первым боем в реванше будет уже совершенно другой Мага, он очень сильно спрогрессировал. И секрет успеха именно в их подготовке», — цитирует Василевского РИА Новости.

Повторный поединок Исмаилова и Минеева запланирован на осень 2021 года. Первый бой между этими спортсменами, состоявшийся в 2018 году, завершился вничью.

Ранее менеджер Исмаилова прокомментировал попадание бойца в аварию.

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