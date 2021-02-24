Лучшая оборона Европы и единственный россиянин в плей-офф: чем интересны матчи «Сити» и «Аталанты» в 1/8 финала ЛЧ

В среду встречами в Будапеште и Бергамо продолжится розыгрыш плей-офф Лиги чемпионов. «Аталанта» с полузащитником сборной России Алексеем Миранчуком в составе встретится в 1/8 финала турнира с мадридским «Реалом». В то время как 23 раза отстоявший свои ворота по ходу нынешнего сезона «Манчестер Сити» проверит на состоятельность дебютанта нокаут-раунда — «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

Спад «Боруссии» М на фоне взлёта «Ман Сити»

Для «Боруссии» из Мёнхенгладбаха появление в весенней стадии турнира — уже колоссальный успех, поскольку столь далеко она никогда не заходила. Команда Марко Розе хоть и провалила концовку групповой стадии, но пробилась в нокаут-раунд, оставив позади донецкий «Шахтёр» и миланский «Интер». Два поражения подряд едва не стоили немцам путёвки в Лигу Европы. Но за счёт лучших личных показателей чёрно-белые всё же сделали исторический шаг в 1/8 финала.

Правда, к встрече с «Манчестер Сити» футболисты из Германии подходят в далёкой от идеала форме. Команда, ещё в январе обыгрывавшая мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию», сегодня переживает ощутимый спад — на протяжении четырёх туров Бундеслиги она не только не побеждала, но даже дважды проиграла, причём в домашних встречах с «Майнцем» и «Кёльном» — аутсайдерами, борющимися за выживание в элите.

Не помогли даже яркие игроки группы атаки, благодаря которым на предварительной стадии ЛЧ мёнхенгладбахцы забрались на второе место по результативности (16 мячей). Во многом это было связано с травмами форвардов. Но если в среду Маркус Тюрам на поле точно не появится, то на Алассана Плеа главный тренер рассчитывает.

«Плеа играет невероятно важную роль, когда он полностью здоров. К сожалению, в последнее время он не всегда был готов на все 100%. Тем не менее ему уже удалось показать, на что он способен в Европе», — заявил Розе в интервью официальному сайту УЕФА.

Максимальная эффективность от нападающих «Боруссии» нужна ещё и потому, что в соперниках у немцев самая надёжная оборона турнира. После мяча, пропущенного от «Порту» в стартовом туре, англичане 526 минут сохраняют ворота «сухими». Более того, Эдерсон вместе с четвёркой защитников (особенно центральной связкой Джон Стоунз — Рубен Диаш) с осени во всех турнирах демонстрируют запредельную надёжность.

Беспроигрышная серия «Сити» достигла рекордных 18 игр, а количество встреч на «ноль» (23) превышает показатели любого клуба из пятёрки топовых чемпионатов Европы. Благодаря этому коллектив Пепа Гвардиолы не только вырвался в лидеры АПЛ, но и оторвался от ближайшего преследователя на 10 очков. А в Лиге чемпионов котируется букмекерами как безоговорочный фаворит.

При этом главный тренер продолжает тактические эксперименты, превращающие «Манчестер» в команду будущего. Игроки не привязаны к позициям, а выполняют различные роли — и не испытывают проблем в адаптации к ним. Формация в ходе одного вечера может меняться с 4-3-3 на 3-5-2 или совсем уж необычные 2-3-5. В качестве завершителей атак выступают футболисты, которые никогда прежде результативностью не отличались. К примеру, номинальный опорник Илкай Гюндоган забил в сезоне уже 11 мячей.

Наконец, ротация состава настолько активна, что угадать, кто выйдет у «горожан» в старте и с каким заданием, максимально сложно. Тем не менее Марко Розе заявил, что знает слабину соперника, которую попробует использовать во благо «Боруссии»: «Если «Сити» что-то и не нравится, то это играть без мяча. Надо сыграть смело и с большой самоотдачей в обороне. Наша команда способна это сделать».

При этом добиваться результата мёнхенгладбахцам придётся на нейтральном поле: из-за ковидных ограничений УЕФА перенёс матч на поле «Пушкаш Арены» в Будапеште.

Травмы «Реала» как шанс для нападения «Аталанты»

Для полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука игры против мадридского «Реала» станут важнейшей вехой в карьере. Игрок национальной сборной, оставшийся единственным россиянином в турнире, имеет реальный шанс дебютировать в плей-офф Лиги чемпионов серией против гранда. Вызов сложный, поскольку команда Зинедина Зидана сильна сама по себе — статус чемпиона Испании это подтверждает. Кроме того, в феврале она демонстрирует феноменальную эффективность: четыре победы в четырёх матчах в Примере в феврале и всего два пропущенных мяча.

«Реал» не выбивали из игрового ритма даже травмы, которых ко встрече среды накопилось чрезвычайно много. Вне заявки рискуют остаться сразу девять футболистов, включая ключевых исполнителей калибра Серхио Рамоса, Федерико Вальверде, Дани Карвахаля, Эдена Азара и Карима Бензема. Потеря француза особенно ощутима, ведь на его счету 12 мячей — почти вдвое больше, чем у всех остальных форвардов мадридцев вместе взятых.

Однако права на ошибку у «Реала» нет: в двух предыдущих розыгрышах гранд выбывал из турнира на стадии 1/8 финала. И уж точно не для того испанцы волевым усилием выигрывали отборочную группу (после двух туров на их счету было всего одно очко), чтобы затем пропускать в четвертьфинал неопытных соперников. Для «Аталанты» это лишь второй выход в весеннюю стадию розыгрыша.

Впрочем, бергамаски, несмотря на относительную юность и неопытность состава, не так просты, как может показаться. Ведь предварительный этап-2019/20 они преодолели после трёх дебютных поражений подряд — и это несмотря на сопротивление загребского «Динамо», «Манчестер Сити» и донецкого «Шахтера». В плей-офф же после разгрома «Валенсии» команду Джан Пьеро Гасперини остановил лишь будущий вице-чемпион, «Пари Сен-Жермен».

Уже в минувшем розыгрыше «Аталанта» показала, что не тушуется перед титулованными соперниками. Сейчас же она из матча в матч лишь подтверждает статус неуступчивой команды, заодно прогрессируя и на внутренней арене.

В первенстве страны бергамаски, может, от лидера и отстали — до «Интера» уже десять очков. Зато за вторую строку с «Ювентусом», «Миланом», и «Ромой» бороться вполне способны. Тем более что двух последних «Аталанта» уже в Серии А обыгрывала, а у туринцев отобрала очки, сведя матч вничью. Хорошо выступили подопечные Джан Пьеро Гасперини и в Кубке Италии — они добрались до финала, устранив с пути «Кальяри», «Лацио» и «Наполи».

В результате бергамаски сегодня обладают второй по результативности атакой страны и потерпели лишь одно поражение с 1 декабря 2020-го. Учитывая же высокую результативность на домашнем стадионе и проблемы «Реала» с составом, итальянцам по силам стать автором едва ли не самой громкой сенсации ЛЧ в феврале.