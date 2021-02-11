«Аталанта» победила «Наполи» и вышла в финал Кубка Италии по футболу

«Аталанта» на своём поле взяла верх над «Наполи» в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу.

Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев на 10-й минуте отличился Дуван Сапата, а также дубль оформил Маттео Пессина, который отметился голами на 16-й и 73-й минутах. Неаполитанцы ответили только мячом Ирвинга Лосано на 53-й минуте.

Таким образом, «Аталанта» вышла в финал турнира, так как первый матч между командами, состоявшийся в Неаполе, завершился ничьей — 0:0. В решающей игре подопечные Джан Пьеро Гасперини сыграют с «Ювентусом», который одолел «Интер».

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл минувший матч на скамейке запасных.

Ранее главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал конфликт с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли, произошедший во время ответного матча 1/2 финала Кубка Италии по футболу.