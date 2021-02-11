«Аталанта» победила «Наполи» и вышла в финал Кубка Италии по футболу
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Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 3:1.
В составе хозяев на 10-й минуте отличился Дуван Сапата, а также дубль оформил Маттео Пессина, который отметился голами на 16-й и 73-й минутах. Неаполитанцы ответили только мячом Ирвинга Лосано на 53-й минуте.
Таким образом, «Аталанта» вышла в финал турнира, так как первый матч между командами, состоявшийся в Неаполе, завершился ничьей — 0:0. В решающей игре подопечные Джан Пьеро Гасперини сыграют с «Ювентусом», который одолел «Интер».
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл минувший матч на скамейке запасных.
Ранее главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал конфликт с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли, произошедший во время ответного матча 1/2 финала Кубка Италии по футболу.