Клуб Серии А «Торино» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса

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Клуб итальянской Серии А «Торино» приостановил тренировки из-за случаев заболевания коронавирусом в команде.
Клуб Серии А «Торино» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса
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Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба. За последние несколько дней трое футболистов сдали тесты на коронавирус, давшие положительный результат.

«В связи с непредвиденной ситуацией, которая пока не стабилизировалась, по указаниям местных органов здравоохранения «Торино» приостанавливает тренировки с сегодняшнего дня в ожидании дальнейших результатов тестов», — гласит заявление.

«Торино» в 23 матчах набрал 20 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/21.

Ранее Миранчук рассказал о разнице тренировок в России и Италии.

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