Миранчук рассказал о разнице тренировок в России и в Италии

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сравнил уровень тренировочных нагрузок в России и за рубежом.

«Когда раньше говорили, что после тренировки приходишь домой именно уставший, — в России я такого не ощущал, если честно. А когда здесь приходишь домой, у тебя прям реально нет сил, посвящаешь всё время восстановлению», — заявил россиянин в интервью телеканалу «Матч ТВ».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 14 матчей в Серии А, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Полузащитник перешёл в итальянский клуб в сентябре 2020 года из московского «Локомотива».

Ранее «Аталанта» победила «Наполи» в Серии А.