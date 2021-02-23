Миранчук рассказал о разнице тренировок в России и в Италии

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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сравнил уровень тренировочных нагрузок в России и за рубежом.
Миранчук рассказал о разнице тренировок в России и в Италии
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«Когда раньше говорили, что после тренировки приходишь домой именно уставший, — в России я такого не ощущал, если честно. А когда здесь приходишь домой, у тебя прям реально нет сил, посвящаешь всё время восстановлению», — заявил россиянин в интервью телеканалу «Матч ТВ».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 14 матчей в Серии А, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Полузащитник перешёл в итальянский клуб в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». 

Ранее «Аталанта» победила «Наполи» в Серии А.

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