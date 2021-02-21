«Аталанта» победила «Наполи» в Серии А

Бергамская «Аталанта» одержала победу над неаполитанским «Наполи» в матче 23-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Аталанте» принесли голы Дувана Сапаты, Луиса Мурьеля, Кристиана Ромеро и Робина Госенса, записавшего также в свой пассив автогол.

Российский хавбек Алексей Миранчук вышел на замену на 84-й минуте, но не отметился результативными действиями.

За «Наполи» забил Пётр Зелински.

«Аталанта» с 43 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Клуб «Наполи» с 40 очками — седьмой.

Ранее сообщалось, что дубль Мартинеса помог «Интеру» разгромить «Милан» в Серии А.