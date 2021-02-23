Карпин обратился к покинувшему «Ростов» Ерёменко

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к покинувшему команду полузащитнику Роману Ерёменко.
Карпин обратился к покинувшему «Ростов» Ерёменко
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«Ромчик, спасибо за всё. Удачи и здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Ещё один сынок нас покидает», — написал Карпин в своём Instagram.

«Ростов» и Ерёменко расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Игрок выступал за команду с 2019 года.

В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в 18 матчах за «Ростов», в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

Ранее Александр Мостовой назвал странным уход Романа Ерёменко из «Ростова».

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