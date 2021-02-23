Мостовой назвал странным уход Романа Ерёменко из «Ростова»

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Экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход финского полузащитника Романа Ерёменко из «Ростова».
Мостовой назвал странным уход Романа Ерёменко из «Ростова»
  • РИА Новости

«Странная ситуация, с учётом того, что «Ростов» вчера проиграл, а Ерёменко попросил замену. Эта замена сама выглядела странно. Не было причин — никакой травмы, ничего. Очевидно, что-то происходит в клубе и внутри команды. Такие ситуации я встречал. Игроки по какой-то внутренней или бытовой причине хотят уйти — это нормально. С одной стороны, я удивлён, что всё так быстро произошло. С другой, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы не было каких-то конфликтов. Мне кажется, «Ростов» пойдёт на компромисс, выплатит компенсацию и всё успокоится. Когда люди уходят из команды, то у них есть запасной вариант. Если такого клуба нет, значит, имеются какие-то внутренние противоречия. Пригодиться он может любой команде. Это хороший полузащитник, который может помочь любому клубу», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в 18 матчах за «Ростов», в которых отличился забитым мячом и голевой передачей.

Ранее Роман Ерёменко прокомментировал уход из «Ростова».

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