Роман Ерёменко прокомментировал уход из «Ростова»

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Финский полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко высказался о досрочном расторжении контракта с клубом.
Роман Ерёменко прокомментировал уход из «Ростова»
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«Хотелось бы сразу остановить слухи и домыслы о причине расторжения моего контракта. При подписании договора у нас была договорённость с президентом клуба Арташесом Владимировичем Арутюнянцем о возможностях досрочного прекращения соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам. Среди них были семейные обстоятельства. Решение не пришло спонтанно, я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, потому я возвращаюсь в Финляндию. Я хочу пожелать «Ростову» удачи во всём», — приводит слова Ерёменко пресс-служба «Ростова».

Финский полузащитник выступал за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата России, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Контракт Романа с ростовским клубом действовал до 2023 года. 

Ранее «Ростов» официально сообщил об уходе Романа Ерёменко.

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