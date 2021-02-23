Роман Ерёменко прокомментировал уход из «Ростова»

Финский полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко высказался о досрочном расторжении контракта с клубом.

«Хотелось бы сразу остановить слухи и домыслы о причине расторжения моего контракта. При подписании договора у нас была договорённость с президентом клуба Арташесом Владимировичем Арутюнянцем о возможностях досрочного прекращения соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам. Среди них были семейные обстоятельства. Решение не пришло спонтанно, я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, потому я возвращаюсь в Финляндию. Я хочу пожелать «Ростову» удачи во всём», — приводит слова Ерёменко пресс-служба «Ростова».

Финский полузащитник выступал за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата России, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Контракт Романа с ростовским клубом действовал до 2023 года.

Ранее «Ростов» официально сообщил об уходе Романа Ерёменко.