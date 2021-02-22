Победа «Интера» над «Миланом», неудачи «Баварии» и «Атлетико»: события выходных в европейском футболе

Команды Александра Головина и Алексея Миранчука одержали на выходных важные победы в своих национальных первенствах. «Монако» на выезде обыграл ПСЖ и включился в борьбу за чемпионство во Франции, а «Аталанта» оказалась сильнее «Наполи» и поднялась на четвёртое место в Италии. Помимо этого, «Интер» разгромил «Милан» в дерби и упрочил лидерство в турнирной таблице Серии А. «Ливерпуль» продлил неудачную серию в АПЛ. А «Бавария» и «Атлетико» потерпели сенсационные поражения от «Айнтрахта» и «Леванте».

Печальные достижения «Ливерпуля»

В главном матче 25-го тура АПЛ в рамках мерсисайдского дерби сошлись «Ливерпуль» и «Эвертон». Действующие чемпионы подошли к нему не в лучшем состоянии. В АПЛ они потерпели три поражения подряд, и даже Юрген Клопп вынужден был признать, что борьба за титул для его подопечных завершена.

Однако победа над «Лейпцигом» в Лиге чемпионов настроила болельщиков на позитивный лад. Возможно, красным действительно удалось бы набрать важные очки, но гол Ришарлисона на третьей минуте спутал им все карты. Вдобавок по истечении получаса встречи травму получил капитан команды Джордан Хендерсон. А когда хозяева всё же создавали опасные моменты, выше всяких похвал действовал Джордан Пикфорд.

Окончательно судьбу противостояния решил спорный пенальти в ворота «Ливерпуля» незадолго до финального свистка. Доминик Калверт-Льюин, пытаясь сыграть на добивании, споткнулся о ногу Трента Александера-Арнольда, а судья после просмотра повтора указал на «точку». 11-метровый реализовал Гилфи Тор Сигурдссон.

Таким образом, «Ливерпуль» переписал сразу несколько сомнительных «достижений».

Подопечные Клоппа впервые с 1923-го проиграли четыре домашних матча подряд в чемпионате Англии.

Также они потерпели первое поражение в мерсисайдском дерби на «Энфилде» более чем за 21 год.

Между тем «Манчестер Сити» сделал очередной шаг к досрочному завоеванию трофея. В воскресенье горожане дома с минимальным счётом обыграли «Арсенал» и одержали 13-ю победу подряд в АПЛ и 18-ю — во всех турнирах.

Единственный мяч уже на второй минуте забил Рахим Стерлинг. После подачи Рияда Мареза с правого фланга невысокий нападающий оставил не у дел мощного Роба Холдинга и головой отправил снаряд в дальний угол.

В дальнейшем у лондонцев практически не было шансов сравнять счёт, тогда как подопечные Хосепа Гвардиолы вполне могли довести дело и до разгрома. Таким образом, «Сити» удалось обыграть «канониров» в Премьер-лиге восьмой раз подряд.

Досадная ничья «Барселоны»

Если в Англии интрига в борьбе за чемпионство практически умерла, то в Испании, напротив, возродилась. И за это болельщики должны благодарить «Леванте», который отобрал очки у лидирующего «Атлетико» дважды за четыре дня.

В среду состоялся перенесённый матч второго тура между командами, который завершился вничью — 1:1. А в субботу мадридцы вовсе потерпели первое домашнее поражение во всех турнирах за 14 месяцев — 0:2.

Оно получилось крайне нелогичным, ведь хозяева нанесли 28 ударов по воротам оппонента, но так и не смогли огорчить 23-летнего резервного голкипера «Леванте» Дани Карденаса, который совершил десять сейвов.

В свою очередь, гости отметились двумя курьёзными мячами. На 30-й минуте Марио Эрмосо неудачно подставился под удар соперника и стал автором автогола. А в добавленное арбитром время Хорхе де Фрутос поразил пустые ворота, воспользовавшись тем, что Ян Облак пошёл на подачу углового.

«Реал» воспользовался осечкой лидера и в тот же день с минимальным счётом обыграл на выезде «Вальядолид» благодаря голу Каземиро на 65-й минуте. Данная победа стала для подопечных Зинедина Зидана четвёртой подряд в Примере, и они сократили отставание от первого места до трёх очков, хотя «Атлетико» имеет матч в запасе.

А вот «Барселона» после разгромного поражения от ПСЖ в ЛЧ умудрилась потерять очки в матче с новичком Ла Лиги «Кадисом» и прервала семиматчевую победную серию в чемпионате. Любопытно, что в текущем сезоне каталонцы так и не сумели переиграть подопечных Альваро Серверы. В первом круге они вовсе потерпели поражение — 1:2.

На этот раз сине-гранатовые были близки к победе. Лионель Месси, проводивший 506-ю игру в Примере в составе «Барсы» и установивший новый рекорд клуба по этому показателю, в первом тайме реализовал пенальти и забил девятый мяч в последних шести матчах национального первенства.

Но в концовке фаворита подвёл Клеман Лангле. Француз нарушил правила в собственной штрафной, и «Кадис» ушёл от поражения благодаря точному удару Алекса Фернандеса.

Невероятный гол Холанда

Неожиданно возродилась интрига и в чемпионате Германии, где «Бавария» после триумфа на клубном первенстве мира потеряла очки в двух матчах подряд. В понедельник мюнхенцы едва не уступили «Арминии», а в субботу проиграли набравшему ход «Айнтрахту» — 1:2. Виной тому во многом стали серьёзные кадровые проблемы, ведь в последней встрече не могли принять участие сразу шесть футболистов (Александер Нюбель, Бенжамен Павар, Корентен Толиссо, Дуглас Коста, Серж Гнабри и Томас Мюллер).

В заметно ослабленном составе фаворит пропустил дважды уже к 31-й минуте. Даити Камада сначала отличился самостоятельно, а затем ассистировал Амину Юнесу. Последний посвятил гол Фатиху Сарачоглу, погибшему год назад в результате теракта в Ханау. Он был убит 43-летним Тобиасом Ратьеном, расстрелявшим в кальянных девять человек.

В самом начале второго тайма Роберт Левандовски после великолепного сольного прохода Лероя Зане забил 26-й мяч в текущем сезоне Бундеслиги и сократил отставание «Баварии» в счёте до минимума. Однако на большее обессиленных подопечных Ханса-Дитера Флика не хватило.

В свою очередь, главный преследователь мюнхенцев «Лейпциг» в воскресенье разгромил аутсайдера «Герту» (3:0) и теперь отстаёт от первого места всего на три очка.

Победу удалось одержать и другой немецкой команде, на неделе проведшей матч в ЛЧ, — дортмундской «Боруссии». Жёлто-чёрные в Рурском дерби не оставили шансов безнадёжному «Шальке» (4:0) и лишь во второй раз в истории обыграли соперника в гостях с разницей в четыре мяча.

На первый план, как и в Севилье, вышел Эрлинг Холанд. За четыре дня ему удалось оформить два дубля. В Гельзенкирхене он удвоил преимущество своей команды красивым ударом боковыми ножницами, а ближе к финальному свистку замкнул прострел Джуда Беллингхэма. Теперь в активе норвежца в текущем сезоне 27 мячей в 25 матчах во всех турнирах, а в гонке бомбардиров Бундеслиги он с 17 голами уступает только Левандовски и Андре Силве (18).

Потрясающие сейвы Хандановича

Минувшие выходные оказались богатыми на различные дерби. Помимо мерсисайдского в Англии и рурского в Германии, в Италии состоялось миланское. На этот раз оно получилось особенно принципиальным, ведь и «Милан», и «Интер» ведут борьбу за чемпионство. Причём красно-чёрные долгое время лидировали, но пропустили на первое место соперника после сенсационного поражения от «Специи».

В воскресенье подопечные Антонио Конте продемонстрировали способности. Уже на пятой минуте Лаутаро Мартинес поразил ворота проводившего 200-й матч в Серии А Джанлуиджи Доннаруммы.

А, вероятно, ключевой момент встречи произошёл в самом начале второго тайма, когда «Милан» не реализовал три опасных момента за минуту. Сначала 36-летний Самир Ханданович справился с двумя ударами Златана Ибрагимовича, а затем вытащил мяч из девятки после выстрела Сандро Тонали.

Упустив свои шансы, хозяева расклеились и к 66-й минуте пропустили ещё дважды. Сначала Мартинес оформил дубль, а затем Лукаку довёл счёт до крупного и заодно установил рекорд дерби. Он стал первым футболистом в истории этого противостояния, который отличился в пяти поединках подряд.

В другом матче игрового дня Серии А «Аталанта» одержала непростую домашнюю победу над «Наполи» и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице — 4:2.

При этом команды выдали два абсолютно непохожих друг на друга тайма. В первом болельщики голов так и не дождались, зато стали свидетелями удаления Джан-Пьеро Гасперини. Главный тренер бергамасков получил красную карточку за споры с судьёй.

Во второй половине встречи результативными ударами обменялись Дуван Сапата и Пётр Зелиньски. Затем Робин Госенс и Луис Мурьель забили два мяча за восемь минут и сделали преимущество «Аталанты» достаточно комфортным. Но немец вскоре поразил собственные ворота и возродил интригу. Точку на 79-й минуте поставил Кристиан Ромеро.

Концовка матча также оказалась омрачена неудачным падением нападающего неаполитанцев Виктора Осимхена. После удара головой о газон нигериец потерял сознание. Футболиста прямо со стадиона экстренно доставили в больницу.

Что касается российского полузащитника бергамасков Алексея Миранчука, то он вновь остался в запасе и вышел на поле лишь на 84-й минуте.

Блёклая игра ПСЖ

Александр Головин в центральном матче 26-го тура Лиги 1 между «Монако» и ПСЖ также вышел на поле лишь в концовке — на 80-й минуте. Россиянин из-за небольшого недомогания пропустил встречу с «Лорьяном», и, казалось, его поберегли к куда более важной игре, но, видимо, до конца восстановиться Александр не успел.

Монегаски справились с действующим чемпионом и без отечественного футболиста. ПСЖ после разгромной победы над «Барселоной» не хватило сил и эмоций на очередной матч национального первенства. Команда выглядела блёкло и практически не угрожала воротам Бенжамена Лекома.

Вдобавок «Монако» уже на шестой минуте открыл счёт. Софьян Диоп отличился, воспользовавшись скидкой Рубена Агилара. В начале второго тайма ситуация повторилась. На этот раз голом отметился Гильермо Марипан.

Победа монегасков обострила интригу в борьбе за чемпионство до предела. «Лилль» разгромил «Лорьян» и оторвался от преследователей в турнирной таблице. В свою очередь, «Лион» оказался сильнее «Бреста» и оттеснил ПСЖ на третье место. Команда Головина же теперь отстаёт от парижан лишь на два очка, а от первой строчки — на шесть.