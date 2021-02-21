«Манчестер Сити» одержал 13-ю подряд победу в АПЛ, обыграв «Арсенал»

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«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» одержал 13-ю подряд победу в АПЛ, обыграв «Арсенал»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Манчестер Сити» принёс гол Рахима Стерлинга, отличившегося на 3-й минуте с передачи Рияда Мареза.

Для команды Хосепа Гвардиолы это 13-я подряд победа в АПЛ и 18-я — во всех турнирах. «Манчестер Сити» с 59 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ и опережает ближайшего преследователя — «Лестер Сити» — на 10 очков. «Арсенал» с 34 очками — десятый.

Ранее сообщалось, что «Лестер» победил «Астон Виллу» и вышел на второе место в АПЛ.

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