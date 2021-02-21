«Манчестер Сити» одержал 13-ю подряд победу в АПЛ, обыграв «Арсенал»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Манчестер Сити» принёс гол Рахима Стерлинга, отличившегося на 3-й минуте с передачи Рияда Мареза.
Для команды Хосепа Гвардиолы это 13-я подряд победа в АПЛ и 18-я — во всех турнирах. «Манчестер Сити» с 59 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ и опережает ближайшего преследователя — «Лестер Сити» — на 10 очков. «Арсенал» с 34 очками — десятый.
Ранее сообщалось, что «Лестер» победил «Астон Виллу» и вышел на второе место в АПЛ.