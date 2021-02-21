«Лестер» победил «Астон Виллу» и вышел на второе место в АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу «Лестеру» принесли голы Джеймса Мэддисона и Харви Барнса, отличившихся на 19-й и 23-й минутах.
«Астон Вилла» ответила голом Бертрана Траоре на 48-й минуте.
«Лестер», набрав 49 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ, опередив «Манчестер Юнайтед», в активе которого 46 очков. «Астон Вилла» с 36 очками — восьмая.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ.