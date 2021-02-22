Румменигге рассказал, что Клопп мог возглавить «Баварию» в 2008 году

Председатель правления мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что в 2008 году команду мог возглавить нынешний наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Частично я ответственен за решение пригласить Юргена Клинсманна на пост главного тренера «Баварии». К сожалению, не сработало. Ули Хённес вел переговоры с Клоппом в то время. нам нужно было быстро принять решение, и мы выбрали Клинсманна», — приводит слова Румменигге Goal.

53-летний специалист с 2001 по 2008 год тренировал «Майнц», а с 2008 по 2015-й — дортмундскую «Боруссию», после чего возглавил «Ливерпуль».

Ранее Клопп заявил, что «Ливерпулю» нужно улучшать реализацию, и тогда они будут выигрывать матчи.