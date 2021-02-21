Клопп о поражении от «Эвертона»: нужно улучшать реализацию, и тогда будем выигрывать матчи

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды от «Эвертона» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Этот результат сложно принять. Мы пропустили совершенно ненужный ранний гол. Нужно было лучше обороняться. «Ливерпуль» оказался в роли догоняющего, и мы создали несколько хороших моментов, но не реализовали их. Мы совершили одну ошибку в первом тайме, и они её использовали. Не хочу сегодня говорить о плюсах, потому что мы проиграли. Нам нужно улучшать реализацию, и тогда будем выигрывать матчи»,  — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» потерпел четвёртое подряд поражение в АПЛ, уступив «Эвертону» на своём поле со счётом 0:2.  Действующие чемпионы занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» победил «Ливерпуль» на «Эндфилде» впервые с 1999 года.

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