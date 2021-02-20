«Эвертон» победил «Ливерпуль» на «Эндфилде» впервые с 1999 года

«Эвертон» впервые за 22 года сумел обыграть «Ливерпуль» на выезде.

В матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» на Энфилде взял верх над «Ливерпулем» со счётом 2:0.

Эта выездная победа стала первой для «ирисок» с сентября 1999 года. Тогда «Эвертон» победил Ливерпуль со счётом 1:0.

«Эвертон» также прервал рекордную беспроигрышную серию из 24 матчей «Ливерпуля» во встречах с одним соперником.

«Ливерпуль», в свою очередь, впервые с 1923 года потерпел четыре поражения подряд на своём поле.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» потерпел четвёртое подряд поражение в АПЛ, уступив «Эвертону».