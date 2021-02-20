«Ливерпуль» потерпел четвёртое подряд поражение в АПЛ, уступив «Эвертону»
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу «Эвертону» принесли голы Ришарлисона, отличившегося уже на 3-й минуте с передачи Хамеса Родригеса, и Гилфи Тора Сигурдссона, реализовавшего пенальти на 83-й минуте.
Для «Ливерпуля» это поражение стало четвёртым подряд в АПЛ. Действующие чемпионы занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 40 очков, и только за счёт дополнительных показателей опережают идущий седьмым «Эвертон», также набравший 40 очков.
Ранее сообщалось, что «Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛ.