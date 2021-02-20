«Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛ

Лондонский «Челси» и «Саутгемптон» не выявили победителя в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Саутгемптоне и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 33-й минуте благодаря голу Такуми Минамино, а на 54-й минуте Мэйсон Маунт восстановил равенство, реализовав пенальти.

Таким образом, «Саутгемптон» прервал шестиматчевую серию поражений, набрал 30 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» находится на четвёртой позиции с 43 очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» победил «Лидс Юнайтед» в матче АПЛ благодаря автоголу.