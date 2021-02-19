Сенсация в Берне, триллер в Антверпене и гол сына президента Либерии в Лилле: с чего начался плей-офф Лиги Европы

«Тоттенхэм» и МЮ разгромили игравших на нейтральных полях соперников, отличившись по четыре раза. «Аякс» и «Рейнджерс» добились гостевых побед, уступая к 83-й минуте в Вильнёв-д’Аске и Антверпене. «Янг Бойз» дожал в концовке «Байер», растеряв во втором тайме преимущество в три мяча. «Црвена Звезда» спаслась в матче с «Миланом» на третьей компенсированной минуте, а «Мольде» свёл к ничьей встречу с «Хоффенхаймом» после нереализованного пенальти Мунаса Даббура при счёте 1:3. О первых матчах 1/16 финала Лиги Европы — в материале RT.

Сенсационная победа швейцарцев

Леверкузенский «Байер» ушёл на перерыв с тремя пропущенными мячами от швейцарского клуба «Янг Бойз» и даже в теории не мог придумать способа остановить конкурентов. Как и в ряде предыдущих встреч, гостей определённо выбивал из колеи искусственный газон бернского стадиона. Однако четверти часа между таймами немцам хватило, чтобы прийти в себя и сравнять счёт всего за 22 минуты. Дубль Патрика Шика вместе с голом Муссы Диаби практически гарантировал гостям авторство самого эпичного камбэка четверга. Однако швейцарцы всё же отвоевали победу в концовке матча. После серии затяжных атак на 89-й минуте Теозон Сибатчо склонил чаши весов в пользу «Янг Бойз», оформив дубль.

Спасение «Црвены Звезды»

Итальянский «Милан» дважды захватывал лидерство в сражении с «Црвеной Звездой». И если сразу после автогола Радована Панкова отличился Гелору Канга с пенальти, то на точный выстрел с 11-метрового Тео Эрнандеса ожидать ответа было сложно. Ведь с 77-й минуты сербы играли в меньшинстве — две жёлтых карточки получил Милан Родич. Да и замены Стефано Пиоли после этого были направлены на контроль итальянцами мяча и сохранение нужного результата. Однако на третьей добавленной минуте Милан Павков подарил белградцам драгоценную ничью.

Неожиданный провал «Наполи»

В Серии А «Наполи» обладает второй по надёжности обороной. Причём за 22 тура, минувших со старта сезона, команда Дженнаро Гаттузо сумела всухую обыграть чемпионов из туринского «Ювентуса» и силовых форвардов «Ромы». Однако выезд в испанскую «Гранаду» обернулся для неаполитанских защитников настоящим провалом. Гости получили в ворота Алекса Мерета два мяча с разницей в 132 секунды — так быстро и много они не пропускали на международной арене шесть лет. В 2015-м итальянцев наказали за неосмотрительность Иван Перишич и Тимм Клозе из немецкого «Вольсфбурга». В этот раз им забили Янхель Эррера и Кенеди, чьи старания создали «Гранаде» отличный задел перед ответным поединком.

Беспроигрышное выступление клубов из Англии

Английские клубы в Лиге Европы провели день без поражений. Но если «Лестер» и «Арсенал» довольствовались ничьими, то «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» разгромили оппонентов. У манкунианцев блистал Бруну Фернандеш, чей дубль помог «красным дьяволам» переиграть «Реал Сосьедад» 4:0. Успех стал самым крупным для английских команд в выездных матчах с испанцами в европейских турнирах. Португалец же поучаствовал в 52-х мячах в 58 встречах за «МЮ», превратившись за год в безальтернативного лидера команды.

А вот у «шпор» солировал Гарет Бэйл, определённо соскучившийся по большому футболу. Валлиец вышел в стартовом составе против «Вольфсберга» и за 64 минуты в деле оформил «гол плюс пас», чего в форме «Тоттенхэма» не совершал восемь лет. Как и «Манчестер», лондонский коллектив выездную встречу проводил на нейтральном поле. Но это нисколько не помешало команде Жозе Моуриньо практически полностью снять вопросы о победителе в паре (1:4) уже после стартовой дуэли.

Тщетные усилия Захави

Израильский нападающий голландского ПСВ Эран Захави в матче против «Олимпиакоса» быстро отвечал на голевые выпады соперников. И до перерыва дважды сравнял счёт. Мяч на 14-й минуте и вовсе в каком-то смысле стал историческим: ведь Эйндховен до того мгновения почти почти девять лет не мог отличиться в плей-офф еврокубков.

К разочарованию Захави, его усилия, по сути, остались незамеченными. Ведь «красные» в добавленное к первому тайму время опять вышли вперёд, а незадолго до финального свистка упрочили преимущество, сформировав комфортный расклад 4:2 перед поездкой в Нидерланды.

«Аякса» и «Рейнджерс» переломили ход матчей в концовке

В Антверпене хозяева перед самым перерывом двумя голами ответили на мяч Джо Арибо, заставив Стивена Джерарда крепко призадуматься перед разговором в раздевалке с футболистами «Рейнджерс». Но, видимо, экс-звезда АПЛ оказался достаточно красноречив, поскольку его подопечные не только вернулись в игру, но и продлили беспроигрышную серию — у шотландцев она тянется с 16 декабря (13 матчей во всех турнирах). Правда, финальные 4:3 «рейнджеры» оформили в самой концовке: на 83-й и 90-й минутах Райан Кент и Борна Баришич преподнесли сюрприз уже успокоившимся и поверившим в победу бельгийцам.

Лидирующий во французском чемпионате «Лилль» вплоть до 87-й минуты вёл с минимальным преимуществом за счёт гола Тимоти Веа. Сын легендарного форварда Джорджа Веа, сейчас занимающего пост президента Либерии, перенял у отца ключевые характеристики топ-нападающего. Но в течение пяти минут, что предшествовали финальному свистку, контрпрессинг «Аякса» и голы Душан Тадич с Брайаном Бробби помогли амстердамцам внезапно украсть у «Лилля» победу.

Правда, назначению пенальти, который реализовал Тадич, предшествовал спорный контакт Ренату Санчеша и Николо Тальяфико. Усомнились в нарушении даже арбитры, отвечающие за VAR — они рекомендовали Ивану Кружляку более внимательно пересмотреть эпизод. Однако рефери настоял на решении, хоть и услышал от защитника «Лилля» Жозе Фонте претензию: «Они «ныряют», а вы верите. Это же не бассейн!».

«Хоффенхайм» подвела реализация

Что по метрике ожидаемых голов, что по логике матча немецкий «Хоффенхайм» должен был выходить победителем из битвы с норвежским «Мольде». Да ещё и делать полузащитника Мунаса Даббура абсолютным героем игрового дня. Ведь израильтянин замахивался на покер уже по истечении игрового часа. Но один гол отменил VAR, а другой не состоялся, поскольку сам футболист промахнулся с 11-метровой отметки.

Хотя немцы создали моментов на триумф с хоккейным счетом, матч закончился с соотношением 3:3 на табло. Эйрик Улланд Андерсен и Давид Фофана сделали реализацию норвежцев близкой к идеалу, поскольку за вечер игроки «Мольде» лишь четырежды пробили в створ чужих ворот. И после того как сравняли счёт, к воротам «Хоффенхайма» больше вообще не приближались.