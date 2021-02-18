Гол и передача Бэйла помогли «Тоттенхэму» крупно обыграть «Вольфсберг» в 1/16 финала ЛЕ

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Английский «Тоттенхэм» на выезде разгромил австрийский «Вольфсберг» в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
Гол и передача Бэйла помогли «Тоттенхэму» крупно обыграть «Вольфсберг» в 1/16 финала ЛЕ
  • Reuters

Игра состоялась в Вольфсберге и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе лондонской команды отличились Сон Хын Мин (13'), Гарет Бэйл (28'), Лукас Моура (34') и Винисиус Мораис (88'). Причём Бэйл также отметился результативной передачей при первом голе. У хозяев единственный мяч с пенальти на 55-й минуте забил Михаэль Линдль.

Ответная игра запланирована на 25 февраля в Лондоне. 

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в гостях разгромил «Реал Сосьедад» в плей-офф Лиги Европы.

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