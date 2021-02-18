«Милан» упустил победу над «Црвеной Звездой» в матче плей-офф Лиги Европы

Итальянский «Милан» сыграл вничью с сербской «Црвеной Звездой» в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.

Встреча прошла в Белграде и завершилась со счётом 2:2.

На 42-й минуте гости вышли вперёд благодаря автоголу Радована Панкова, на 52-й хозяева сравняли благодаря голу Гелора Канга с пенальти. На 61-й минуте «россонери» снова повели — с 11-метрового отличился Тео Эрнандез, но «Црвена Звезда» всё же спаслась в компенсированное время — забил Милан Павков.

Причём с 77-й минуты сербская команда играла в меньшинстве после удаления Милана Родича.

Ответная игра состоится в Милане 25 февраля.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.