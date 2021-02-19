«Аякс» забил два мяча на последних минутах и вырвал победу у «Лилля» в 1/16 финала ЛЕ

Короткая ссылка
Нидерландский «Аякс» одержал волевую победу над французским «Лиллем» в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
«Аякс» забил два мяча на последних минутах и вырвал победу у «Лилля» в 1/16 финала ЛЕ
  • Reuters

Встреча прошла в Вильнёв-д'Аске и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Хозяева вышли вперёд на 72-й минуте благодаря голу Тимоти Уэа. Амстердамский коллектив на это ответил точным ударом Душана Тадича с пенальти на 87-й минуте и забитым мячом Брайана Бробби на 89-й.

Ответная игра состоится в Амстердаме 25 февраля.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» сыграл вничью с «Бенфикой» в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить