«Аякс» забил два мяча на последних минутах и вырвал победу у «Лилля» в 1/16 финала ЛЕ

Нидерландский «Аякс» одержал волевую победу над французским «Лиллем» в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.

Встреча прошла в Вильнёв-д'Аске и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Хозяева вышли вперёд на 72-й минуте благодаря голу Тимоти Уэа. Амстердамский коллектив на это ответил точным ударом Душана Тадича с пенальти на 87-й минуте и забитым мячом Брайана Бробби на 89-й.

Ответная игра состоится в Амстердаме 25 февраля.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» сыграл вничью с «Бенфикой» в матче 1/16 финала Лиги Европы.