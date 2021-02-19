«Аякс» забил два мяча на последних минутах и вырвал победу у «Лилля» в 1/16 финала ЛЕ
- Reuters
Встреча прошла в Вильнёв-д'Аске и завершилась в пользу гостей — 2:1.
Хозяева вышли вперёд на 72-й минуте благодаря голу Тимоти Уэа. Амстердамский коллектив на это ответил точным ударом Душана Тадича с пенальти на 87-й минуте и забитым мячом Брайана Бробби на 89-й.
Ответная игра состоится в Амстердаме 25 февраля.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» сыграл вничью с «Бенфикой» в матче 1/16 финала Лиги Европы.