Тренер «Аталанты» считает, что Миранчуку нужно больше времени для адаптации

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини объяснил, почему российский полузащитник команды Алексей Миранчук нечасто играет в стартовом составе команды.

«У команды есть своя структура. Её нельзя разбивать, чтобы облегчить введение одного игрока. Необходимо поддерживать структуру команды. Для Миранчука требуется немного больше времени, чем для Мехле, Пессины и Ромеро, потому что он из другой лиги, совсем другой. С Малиновским же формула работает», — цитирует Гасперини Calciomercato.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в августе 2020 года. С тех пор он провёл 14 матчей за команду из Бергамо и забил четыре мяча.

Ранее стало известно, когда «Аталанта» проведёт полуфинальные матчи Кубка Италии с «Наполи».