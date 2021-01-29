Стало известно, когда «Аталанта» проведёт полуфинальные матчи Кубка Италии с «Наполи»

Стало известно, когда «Аталанта», цвета которой защищает Алексей Миранчук, проведёт полуфинальные матчи Кубка Италии с «Наполи».

Расписание данной стадии турнира появилось на официальном сайте Серии А.

3 февраля бергамаски сыграют с неаполитанцами на выезде в 22:45 по московскому времени, а 10-го примут соперника в аналогичное время.

В другой паре сойдутся «Ювентус» и «Интер».

Миранчук в двух матчах Кубка Италии нынешнего сезона забил два мяча.

Ранее источник сообщил, что Кокорин не отправился с «Фиорентиной» на матч Серии А в Турин.