Стало известно, когда «Аталанта» проведёт полуфинальные матчи Кубка Италии с «Наполи»
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Расписание данной стадии турнира появилось на официальном сайте Серии А.
3 февраля бергамаски сыграют с неаполитанцами на выезде в 22:45 по московскому времени, а 10-го примут соперника в аналогичное время.
В другой паре сойдутся «Ювентус» и «Интер».
Миранчук в двух матчах Кубка Италии нынешнего сезона забил два мяча.
Ранее источник сообщил, что Кокорин не отправился с «Фиорентиной» на матч Серии А в Турин.