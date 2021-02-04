Чудесное спасение «Барселоны», 13-я победа подряд «Ман Сити» и дубль Роналду: главные события в европейском футболе

Андре Виллаш-Боаш со скандалом покинул «Марсель», а Александр Головин вышел на замену за «Монако» в шестом матче подряд. «Манчестер Юнайтед» забил девять мячей «Саутгемптону», а «Манчестер Сити» продлил победную серию во всех турнирах до 13 матчей. Дубль Криштиану Роналду помог «Ювентусу» в Кубке Италии взять реванш у «Интера» за поражение в Серии А, а «Барселона» спаслась в Гранаде благодаря двум передачам Лионеля Месси, хотя уступала 0:2 к 87-й минуте. О главных событиях середины недели в европейском футболе — в материале RT.

Виллаш-Боаш хлопнул дверью

В Лиге 1 последние годы жизнь течёт настолько размеренно, что событий последних нескольких недель, потрясших Марсель, хватило бы на век среднестатистической французской команды. Сначала провансальцы оконфузились в Лиге чемпионов, забив лишь два мяча в шести турах и породив легендарный мем от главного тренера: «Чтобы быть дерьмом в Лиге чемпионов, нужно как минимум в неё попасть. Собственно, мы попали — и мы дерьмо».

Затем поражения от аутсайдеров национального чемпионата отбросили южан за пределы зоны еврокубков, чем донельзя разъярили фанатов. Это вылилось в нападение на клубную базу, погромы и агрессию в отношении футболистов. Параллельно президент коллектива грозил выдворением всех легионеров, кто не выучит французский за полгода, а также продажей исполнителей с истекающими контрактами, которые отказываются подписывать новые соглашения.

Закончилось же всё заявлением Андре Виллаша-Боаша об отставке, о котором подопечные не знали вплоть до речи наставника на пресс-конференции перед матчем с «Лансом». Формально поводом для самоотвода стала покупка Оливье Нтчема, который не был нужен тренеру, но перебрался в «Марсель» по воле менеджмента. Реально же португалец просто потерял нити управления командой — и держать его до конца контракта летом 2021-го не имело смысла.

Показательно, что сразу после увольнения тренера южане под руководством босса резервной команды и главы молодёжной академии имели реальный шанс победить «Ланс». Однако первый гол за клуб Аркадиуша Милика после дебютного выхода в стартовом составе и последующий перевес 2:0 обернулись лишь ничьей 2:2.

В рамках тура появился на поле и Александр Головин. Российский полузащитник вышел на замену в шестом матче «Монако» подряд и помог в дерби лазурного берега переиграть «Ниццу» со счётом 2:1. Особой продуктивностью за 25 минут в деле футболист не отметился — и запомнился разве только тем, что поменял автора победного дубля монегасков Виссама Бен-Йедера.

«Манчестер Сити» замахнулся на рекорд

В октябре 2019 года уже на 12-й минуте матча против «Лестера» футболист «Саутгемптона» Райан Бертран увидел перед собой красную карточку, после чего команда Ральфа Хазенхюттля уступила 0:9. В минувший же вторник команда осталась в меньшинстве уже через две минуты: дебютант клуба Александр Янкевич слишком усердно принялся отбирать мяч у игроков «Манчестер Юнайтед», за что был выдворен с поля.

Хозяева «Олд Траффорд» забили сопернику те же антирекордные для АПЛ девять мячей. «Святых» отчасти оправдывает то, что в заявке на матч значилось аж шесть футболистов, никогда не игравших на столь высоком уровне. Однако когда опытный центральный защитник Ян Беднарек собирает за вечер хет-трик из автогола, «привезённого» пенальти и удаления, то наставнику трудно найти хоть слово в оправдание подопечных.

9 - Manchester United's 9-0 win over Southampton last night was the fifth time that they have won a league match by a margin of 9+ goals in their history. Smashing.



We look at this match & others in our rolling midweek blog 👇 — OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2021

С двумя удалениями закончил матч и «Арсенал», отдав «Вулверхэмптону» три очка на ровном месте. Это не преувеличение: до красной карточки Давида Луиза с последовавшим назначением пенальти лондонцы контролировали ход матча. Однако бразилец нарушил правила в компенсированное к первому тайму время. А затем его «подвиг» на 72-й минуте повторил Бернд Лено, сыгравший руками за пределами штрафной. К тому времени «канониры» пропустили уже и второй гол, а потому не имели шансов спасти встречу.

Зато победил лидер чемпионата, продлив беспроигрышную серию во всех турнирах до 13 матчей. Ещё одна игра — и команде Хосепа Гвардиолы удастся повторить рекорд «Арсенала» всех времён, установленный в 1986-м. Причём важно, что «Манчестер Сити» не только грозен атакой, как было всегда, но и образцово надёжен в тылу: последние шесть матчей в АПЛ Фернандиньо и партнёры оставили за собой с разницей забитых и пропущенных мячей 15:0.

Поражения «Ливерпуля» уже не удивляют — слишком много травм донимают подопечных Юргена Клоппа. Тем более «Брайтон», на неделе обыгравший «Тоттенхэм», достаточно умён, чтобы хоть раз, но найти бреши в защите мерсисайдцев с центром из Джордана Хендерсона и Натаниела Филлипса, да ещё и с Кивином Келлехером в воротах.

А вот к победам «Вест Хэма» и его месту в зоне еврокубков пока привыкнуть сложно. Но парни Дэвида Мойеса гнут свою линию, в том числе новобранец Джесси Лингард. После полугодичного простоя вне обоймы «Манчестер Юнайтед» дебютант Восточного Лондона отметился дублем в ворота «Астон Виллы».

«Ювентус» взял реванш у «Интера»

В середине января «Интер» уверенно переиграл «Ювентус» в рамках национального чемпионата — и потому числился фаворитом аналогичного кубкового противостояния. Однако в первом матче полуфинала (стадия состоит из домашней и выездной игры) туринцы взяли реванш. Результат обеспечили дубль Криштиану Роналду и надёжная игра в створе Джанлуиджи Буффона. Португалец здорово пользовался индивидуальными ошибками миланцев — и дуплетом отпраздновал предстоящее 36-летие. Что до голкипера-ветерана, то один раз он всё же пропустил. Но в целом выглядел очень надёжно, позитивно завершив 1100-й матч в карьере на мажорной ноте.

1100 volte come la prima volta.

Adesso.

Ancora una volta.

Fino alla fine!

⚪️⚫️#InterJuvepic.twitter.com/hVF3jQenEW — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) February 2, 2021

Параллельная полуфинальная дуэль между «Наполи» и «Аталантой» закончилась нулевой ничьей. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук находился в запасе, однако к его услугам Джан Пьеро Гасперини так и не прибегнул.

«Боруссия» прошла по краю

Кризис в Дортмунде — достаточно громкое определение процессов, которые происходят внутри «Боруссии». Поэтому его стараются избегать даже немецкие журналисты. Однако последние матчи команды всё чаще подталкивают болельщиков и экспертов именно к такой характеристике коллектива.

В рамках 1/8 финала Кубка Германии чёрно-золотые встречались с «Падерборном». Мало того, что в основное время фаворит упустил перевес в два быстро забитых мяча и на восьмой добавленной минуте позволил гостям перевести матч в овертайм, так ещё и по метрике «ожидаемых голов» показал с соперником практически одинаковые цифры. А ведь у Дортмунда вышла основа — с Джейдоном Санчо, Джудом Беллинхэмом и Эрлингом Холандом. Последний и спас команду, отличившись на старте дополнительного времени.

Зато сенсация грянула в Эссене. Там местный клуб стойко держался против «Байера» все 90 минут, затем не растерялся, пропустив на 105-й, — и ответил двумя годными ударами во втором экстра-тайме. Для сравнения, столь же внушительной силы воли не хватило «Штутгарту». После своего быстрого гола швабы отдали инициативу «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, после чего их было уже не спасти. Тем самым «автозаводцы» продолжили печальную серию: все четыре матча против «жеребят» в Кубке они непременно проигрывали.

«Барселона» чудом спаслась в Гранаде

На протяжении всего розыгрыша Кубка Короля «Барселона» испытывает на прочность нервы болельщиков. В стартовом раунде каталонцы лишь в дополнительное время одолели скромную «Корнелью» из третьего дивизиона. Этапом позже в волевой манере победили «Райо Вальекано», выехав на гении Лионеля Месси по ходу финальной трети часа. В сражении же с «Гранадой», выпавшем на четвертьфинал, сине-гранатовые и вовсе вплотную подошла к краю пропасти. Вплоть до 88-й минуты гранд уступал 0:2, не понимая как пробить Аарона Эсканделя.

Однако затем слово взял аргентинский гений «Барселоны»: всего парой касаний левой, которые закрутили фирменные диагонали с фланга на фланг, Месси доказал, почему он достоин каждого цента из «слитого» в прессу контракта на € 555 млн. Идеальные передачи легли на ногу Антуану Гризманну, который сначала с помощью рикошета от штанги и вратаря хозяев сократил отставание, а потом сделал голевой пас на Жорди Альбу. Матч перетёк в овертайм, где «Барса» окончательно уничтожила (5:3) деморализованного противника, а французский нападающий отметился ещё двумя результативными действиями.

Впрочем, окажись каталонцы битыми, это выглядело бы высшей несправедливостью. Как минимум, по отношению к Месси: за вечер форвард довёл число ключевых передач до 10 штук, что является настоящей редкостью в футболе. Кроме того, «Барселона» 36 раз била по воротам, 20 раз попадала в створ, отметилась парой выстрелов в каркас, выдав лучший атакующий перфоманс с сезона-2013/14. И после такого вылетать из розыгрыша вслед за «Реалом» и «Атлетико»? Футбольные боги были явно против.

А вот над «Вильярреалом» они, видимо, покуражились: команда Унаи Эмери за основное и дополнительное время дюжину раз заряжала по чужому створу, и примерно столько же промахнулась. Но везунчики из «Леванте» всё равно выходили сухими из воды. Когда же на 121-й минуте Рохер вместо серии пенальти подарил валенсийцам победу, экипаж «жёлтой субмарины» взвыл от негодования. Мяч вполз за линию ворот после всего лишь второго попадания в рамку Херонимо Рульи, благодаря чему хозяева пробились в полуфинал Кубка Короля всего второй раз в истории. Предыдущий успех подобного толка датирован аж 1935 годом.