СМИ: Кокорин может сыграть с «Интером»
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Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, РФС отправил всю документацию, необходимую для того, чтобы Кокорин смог сыграть в Серии А.
«Фиорентина» примет «Интер» на своём стадионе «Артемио Франки» 5 февраля (22:45 мск).
Россиянин перешёл в итальянским клуб 27 января. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года. Кокорин будет выступать за «фиалок» под 91-м номером.
Ранее сообщалось, что Кокорину выдали разрешение на работу в Италии.