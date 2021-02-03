СМИ: Кокорин может сыграть с «Интером»

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Российский нападающий Александр Кокорин получил все необходимые разрешения для участия в матче «Фиорентины» с миланским «Интером» в рамках 21-го тура итальянской Серии А.
СМИ: Кокорин может сыграть с «Интером»
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Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, РФС отправил всю документацию, необходимую для того, чтобы Кокорин смог сыграть в Серии А. 

«Фиорентина» примет «Интер» на своём стадионе «Артемио Франки» 5 февраля (22:45 мск).

Россиянин перешёл в итальянским клуб 27 января. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года. Кокорин будет выступать за «фиалок» под 91-м номером.

Ранее сообщалось, что Кокорину выдали разрешение на работу в Италии.

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