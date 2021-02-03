Кокорину выдали разрешение на работу в Италии

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Российский форвард Александр Кокорин, недавно перешедший из московского «Спартака» в «Фиорентину», получил разрешение на работу в Италии.
Кокорину выдали разрешение на работу в Италии
  • © Официальный аккаунт ФК «Фиорентина»
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«Кокорин тренируется вместе с остальной командой. Кроме того, он тренируется по индивидуальной программе. Главный тренер и его помощники ежедневно мониторят его состояние. Они решат, когда он будет готов к участию в официальном поединке. Кокорин уже 1 февраля получил разрешение на работу в Италии», — цитирует ТАСС пресс-службу «Фиорентины».

Дебют Кокорина за новый клуб может состояться 5 февраля в домашнем матче 21-го тура Серии А с «Интером».

Ранее сообщалось, что Кокорин до сих пор не получил рабочую визу в Италии.

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