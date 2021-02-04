Источник: «Барселона» рассматривает вариант с подписанием Агуэро для удержания Месси
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Об этом сообщает Cadena Ser. Некоторые кандидаты на пост президента каталонцев контактировали с окружением игрока, и футболист с радостью согласится выступать за сине-гранатовых.
Подписание 32-летнего аргентинца рассматривается как способ убедить форварда Лионеля Месси заключить новый контракт с «Барселоной» — между двумя нападающими дружеские отношения.
Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» истекает в июне, потому его переход может состояться на правах свободного агента.
Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛ.