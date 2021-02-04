Источник: «Барселона» рассматривает вариант с подписанием Агуэро для удержания Месси

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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Барселоне».
Источник: «Барселона» рассматривает вариант с подписанием Агуэро для удержания Месси
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Cadena Ser. Некоторые кандидаты на пост президента каталонцев контактировали с окружением игрока, и футболист с радостью согласится выступать за сине-гранатовых.

Подписание 32-летнего аргентинца рассматривается как способ убедить форварда Лионеля Месси заключить новый контракт с «Барселоной» — между двумя нападающими дружеские отношения.

Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» истекает в июне, потому его переход может состояться на правах свободного агента.

Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛ.

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