Источник: «Барселона» рассматривает вариант с подписанием Агуэро для удержания Месси

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Барселоне».

Об этом сообщает Cadena Ser. Некоторые кандидаты на пост президента каталонцев контактировали с окружением игрока, и футболист с радостью согласится выступать за сине-гранатовых.

Подписание 32-летнего аргентинца рассматривается как способ убедить форварда Лионеля Месси заключить новый контракт с «Барселоной» — между двумя нападающими дружеские отношения.

Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» истекает в июне, потому его переход может состояться на правах свободного агента.

Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛ.