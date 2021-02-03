Источник: футболист «Реала» Варан попал в сферу интересов ПСЖ и МЮ
- Reuters
Об этом сообщает Todofichajes.com. По информации источника, француз может покинуть «Реал» за €70 млн. При этом для «Манчестер Юнайтед» он не является приоритетным вариантом. Манкунианцев больше интересует переход другого защитника «Реала», Серхио Рамоса.
Варан играет за «Реал» с 2011 года. За это время француз успел трижды выиграть чемпионат Испании, один раз Кубок страны, трижды Суперкубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов, трижды Суперкубок УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.
В текущем сезоне 27-летний футболист отыграл 26 матчей во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» решил не отпускать Алли в ПСЖ.