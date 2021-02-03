Источник: футболист «Реала» Варан попал в сферу интересов ПСЖ и МЮ

Короткая ссылка
Центральный защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан попал в сферу интересов ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».
Источник: футболист «Реала» Варан попал в сферу интересов ПСЖ и МЮ
  • Reuters

Об этом сообщает Todofichajes.com. По информации источника, француз может покинуть «Реал» за €70 млн. При этом для «Манчестер Юнайтед» он не является приоритетным вариантом. Манкунианцев больше интересует переход другого защитника «Реала», Серхио Рамоса.

Варан играет за «Реал» с 2011 года. За это время француз успел трижды выиграть чемпионат Испании, один раз Кубок страны, трижды Суперкубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов, трижды Суперкубок УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.

В текущем сезоне 27-летний футболист отыграл 26 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» решил не отпускать Алли в ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить