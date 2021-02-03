СМИ: Самолёт с футболистом «Наполи» Мертенсом на борту совершил аварийную посадку

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Частный самолёт с форвардом итальянского клуба «Наполи» Дрисом Мертенсом совершил аварийную посадку в бельгийском Антверпене.
СМИ: Самолёт с футболистом «Наполи» Мертенсом на борту совершил аварийную посадку
  • Reuters

Об этом сообщает Het Nieuwsblad в Twitter. По информации источника, футболист прилетел на родину для обследования травмы голеностопа. Из-за сильного ветра и дождя пилоты не смогли удержать самолёт в пределах взлётно-посадочной полосы, в результате воздушное судно приземлилось на траву. Сам бельгийский футболист не пострадал.

16 декабря Мертенс в матче 12-го тура Серии A с «Интером» (0:1) покинул поле на 16-й минуте из-за растяжения связок голеностопного сустава.

В текущем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, забив пять мячей и отдав семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Наполи» не сумел обыграть АЗ в Лиге Европы.

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