Превзошёл все ожидания: как «Атлетико» оторвался от «Реала» с «Барселоной» и стал фаворитом чемпионской гонки в Примере

«Атлетико» на выезде обыграл «Кадис» в 21-м туре чемпионата Испании по футболу. Встреча на стадионе «Рамон де Карранса» завершилась со счётом 4:2, а дублем в составе мадридцев отметился лучший бомбардир турнира Луис Суарес. Подопечные Диего Симеоне продлили победную серию до восьми встреч и увеличили отрыв от «Реала» и «Барселоны» до десяти очков при одной игре в запасе. Что стало залогом успеха красно-белых в первой половине сезона — в материале RT.

Матч второго круга между соперниками получился немного более напряжённым, чем в первом круге. Мадридцы не изменили себе и вновь четырежды поразили ворота Херемиаса Ледесмы, но на этот раз не смогли оставить в неприкосновенности собственные. В роли голеадора выступил воспитанник «Реала» Альваро Негредо, оформивший дубль. У «матрасников» двумя точными попаданиями ему ответил Луис Суарес. Сначала уругваец отличился прямым ударом со штрафного (впервые с августа 2016-го), а затем реализовал пенальти. Благодаря этому он вышел не только в лидеры гонки бомбардиров, но и на пятое место по забитым мячам в Ла Лиге в XXI веке (158). Больше только у Карима Бензема (179), Давида Вильи (184), Криштиану Роналду (311) и Лионеля Месси (453).

Сейчас многие считают приход Суареса одним из ключевых факторов лидерства «Атлетико» в чемпионате Испании. Опытный форвард стал серьёзным усилением для «матрасников». После ухода Антуана Гризманна им недоставало яркой звезды в нападении, способной максимально эффективно действовать в завершении, но уругваец сумел с лихвой компенсировать потерю француза. Ему хватило всего половины первенства, чтобы забить 14 мячей и превзойти достижение лучшего снайпера прошлого сезона в составе мадридцев — Альваро Мораты.

Если Суарес сумеет сохранить столь высокий темп, то за весь чемпионат может стать автором более 30 голов. Это позволит ему не только превзойти достижение Гризманна в одном отдельно взятом первенстве, но и с ходу вписать своё имя в новейшую историю «Атлетико». В XXI веке подобную планку сумел превзойти лишь его легендарный соотечественник Диего Форлан. В сезоне-2008/09 он отметился 32 голами в 33 матчах и стал обладателем награды Пичичи.

Во многом именно благодаря уругвайцу «Атлетико» первым среди представителей Ла Лиги преодолел отметку 40 забитых мячей. Таким образом, подопечные Симеоне завершили первую половину в статусе не только самой результативной, но и самой малопропускающей команды. Но если все болельщики и эксперты уже успели привыкнуть к тому, что оборона «матрасников» по праву считается эталонной, то яркая игра в нападении стала настоящим откровением. И дело тут не только в Суаресе.

Несомненно, можно отметить прогресс Жоау Феликса, уже превзошедшего собственные показатели по системе «гол + пас» годичной давности. На этот раз португальцу потребовалась всего половина первенства, чтобы забить шесть мячей, зато передач он уже отдал больше, чем прошлом сезоне (4 — 1). Заметно прибавили Маркос Льоренте и Киран Триппьер, да и Тома Лемар начал отрабатывать затраченные на его приобретение €72 млн (по данным Transfermarkt). Однако всё это вряд ли стало бы возможным, если бы не решение Симеоне изменить тактическую схему.

До настоящего момента «Атлетико» играл исключительно с четырьмя защитниками, но в нынешнем сезоне стал использовать гибридную схему. При владении мячом команда стала действовать в три центральных — 3—1—4—2 или 3—4—1—2, а при потере вновь возвращаться к излюбленным 4—4—2. Как итог — мадридцы стали больше владеть мячом (52,3% против 48,5% в прошлом чемпионате) и значительно чаще комбинировать на трети поля соперника (160,4 касаний в среднем за игру против 146,6). При этом впервые новую расстановку Симеоне опробовал именно в матче первого круга с «Кадисом».

В последующих 12 встречах «Атлетико» одержал 11 побед, уступив лишь прямому конкуренту — «Реалу». Зато была прервана 20-матчевая безвыигрышная серия с «Барселоной» в Примере, а также обыграны «Севилья» и «Реал Сосьедад», занимающие четвёртое и шестое места в турнирной таблице соответственно. В ходе обоих противостояний столичные футболисты отдали контроль над мячом оппонентам, но великолепно действовали на контратаках, благодаря чему и взяли верх. Причём если первые превзошли мадридцев не только по владению, но и по ожидаемым голам (xG), то вторые не смогли создать ничего опасного у ворот Яна Облака.

Однако в ситуации с лидерством «Атлетико» всё же есть несколько странных моментов. Несмотря на то что команда стала больше владеть мячом и атаковать, это не отразилось на ожидаемых голах в среднем за игру. Если верить FBref, в сравнении с прошлым сезоном данный показатель увеличился совсем незначительно (1,40 — 1,38), а это значит, что в плане создания моментов дружине Эль Чоло не удалось добиться особого прогресса. Если сравнивать с прямыми конкурентами, то они уступают «Сельте», «Вильярреалу», «Реалу Сосьедад» и «Реалу» из Мадрида, а отставание от «Барселоны» и вовсе колоссальное: у каталонцев данный показатель равняется 2,17.

Следовательно, ключевым фактором в успехе «Атлетико» стал не столько прогресс в атакующей игре, сколько феноменальная реализация моментов. В прошлом сезоне коллектив забил 51 мяч, а показатель xG составил 52,6. Это говорит о том, что мадридцы реализовали практически все имеющиеся у них шансы, за исключением одного-двух. Что касается ожидаемых пропущенных голов (xGA), то команда пропустила немного меньше, чем должна была, — 27 вместо 30,8. Это объясняется присутствием в составе Яна Облака, справедливо считающегося одним из лучших голкиперов планеты.

В нынешнем же первенстве «Атлетико» наиграл на 26,6 гола, но при этом имеет в активе аж 39 забитых мячей. Примерно такая же ситуация и с пропущенными — десять вместо 13,7. Коллектив Симеоне заметно превосходит ожидания, что может быть обусловлено как феноменальной формой футболистов, так и обычным везением. Так или иначе, пока нет никаких гарантий, что команда сможет поддерживать подобный ритм на протяжении всего чемпионата, что косвенно намекает на продолжение гонки за золото.

Безусловно, принижать достижения «матрасников» нельзя. На данный момент они смотрятся значительно увереннее соперников, каждый из которых испытывает колоссальные проблемы. «Реал» хоть и обыграл всех прямых конкурентов, зато уже успел уступить аутсайдерам «Кадису» и «Алавесу», а также обескровленной «Валенсии» и среднему «Леванте». «Барселона» же лишь в последнее время начала набирать привычный ход, но насколько долго это продлится — неизвестно. Сине-гранатовые по-прежнему находятся в стадии перестройки и уже в ближайшее время рискуют лишиться своей легенды в лице Лионеля Месси. В прессе давно ходят слухи о его возможном отъезде из Каталонии, а публикация сведений о его контракте может лишь ускорить процесс.