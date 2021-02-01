«Монако» с Головиным обыграл «Нант» в Лиге 1

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«Монако» одержал победу над «Нантом» в матче 22-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Монако» принесли голы Гильермо Марипана и Кевина Фолланда. Российский хавбек Александра Головин вышел на замену на 69 минуте, но не отличился результативными действиями.

«Нант» игравший вдесятером с 73-й минуты после удаления Николя Паллуа, ответил голом Рено Эмона, забившего на 83-й минуте.

«Монако» с 42 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» с 18 очками — 17-й.

Ранее сообщалось, что дубль Неймара не спас ПСЖ от поражения в матче с «Лорьяном».

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