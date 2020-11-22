«Атлетико» обыграл «Барселону» в Примере впервые за 10 лет

Мадридский «Атлетико» прервал свою безвыигрышную серию в матчах с каталонской «Барселоной» в рамках испанской Примеры.

Победа «Атлетико» над «Барселоной» в рамках десятого тура нынешнего розыгрыша Примеры стала для мадридской команды первой с сезона-2009/10.

Тогда, в матче 22-го тура, прошедшем в феврале 2010 года, «Атлетико», также на своём поле, взял верх над «Барселоной» со счётом 2:1.

С тех пор мадридская команда не побеждала каталонскую клуб в рамках чемпионата Испании. Безвыигрышная серии составила 20 матчей.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проиграла «Атлетико» в Примере.