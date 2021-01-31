Промахи Кавани, дебют Эдегора и эффектный гол Нкунку: как «Арсенал» сыграл вничью с МЮ, а «Лейпциг» победил «Байер»

«Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в 21-м туре АПЛ (0:0). Подопечные Уле Гуннара Сульшера установили клубный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в гостях, а матч запомнился упущенными шансами Эдинсона Кавани, дебютом Мартина Эдегора и травмами Скотта Мактоминея и Александра Ляказетта. В Германии «Лейпциг» взял верх над «Байером» (1:0) и укрепился на втором месте в Бундеслиге. Автором единственного гола стал Кристофер Нкунку, в эффектной манере поразивший ворота Лукаша Градецкого.

Промахи Кавани и травма Ляказетта

Ещё некоторое время назад встреча между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» имела гораздо меньше шансов рассматриваться как противостояние относительно равных соперников. На протяжении первой трети чемпионата подопечные Микеля Артеты испытывали серьёзные проблемы, а после 14-го тура располагались на 15-м месте и рисковали опуститься в зону вылета. Но беспроигрышная серия из шести матчей вернула их в гонку за места в еврокубках. В преддверии принципиального противостояния «канониры» занимали девятую позицию и всего на пять баллов отставали от пятой строчки, дающей право квалифицироваться в Лигу Европы.

Коллектив Уле Гуннара Сульшера подходил к данному матчу в статусе второй команды АПЛ, вследствие чего закономерно считался фаворитом. Причём это обусловливалось не только высоким местом в таблице, но и рядом потерь в составе противника. Так, из-за болей в бедре на поле не смог выйти Букайо Сака, кроме того, по семейным обстоятельствам отсутствовал Пьер-Эмерик Обамеянг. В нынешнем сезоне уроженец Габона отличился восемь раз и вполне мог оказаться в основе, если бы не проблемы со здоровьем его матери. Кроме того, на левом фланге обороны не хватало Кирана Тирни, что сыграло очень важную роль в формировании состава на игру «Манчестер Юнайтед».

Норвежский специалист решил удивить визави и выставил весьма интересный состав. В первую очередь это казалось позиций Погба и Рашфорда. Француз неожиданно расположился на левом фланге полузащиты, а его партнёр занял место на противоположном краю. Судя по всему, именно англичанин должен был помочь извлечь дивиденды из отсутствия Тирни и оказывать максимальное давление на сменившего шотландца Седрика Соареша. Поэтому неудивительно, что именно у него был самый явный голевой момент в первом тайме. В самой концовке Маркус оказался неприкрытым в штрафной и мог поражать ворота соперника, но вместо удара решил обработать мяч, закопался и упустил свой шанс.

В целом же первый тайм прошёл под диктовку «Манчестер Юнайтед». Поначалу «Арсенал» больше контролировал мяч и даже создавал опасные эпизоды, правда, все они становились результатом резких контрвыпадов. Ближе к середине отрезка манкунианцы завладели инициативой и не отдали нити игры вплоть до конца 45-минутки. Подопечные Артеты большими силами отошли на свою половину, а вновь прессинговать стали лишь после ухода с поля Мактоминея. Шотландец получил повреждение и был вынужден попросить замену. При этом вместо опорника появился не коллега по амплуа, а номинальный нападающий Антони Марсьяль.

По сценарию второй тайм получился похожим на первый, правда, атакующий порыв «канониров» сник за значительно меньший промежуток времени. Вышедший на замену в перерыве Виллиан оживил игру лондонцев, но всего на семь минут. После этого бразилец чуть было не покинул поле из-за травмы, а впоследствии был не так активен. Самый же опасный момент у ворот Давида Де Хеа возник на 65-й минуте, когда Александр Ляказетт со штрафного угодил в перекладину. Также на острие оказывался Николя Пепе, но его стелющиеся удары в дальний угол оказались неточны.

«Манчестер Юнайтед» был гораздо ближе к голу, но каждый раз не хватало совсем немного удачи. Особенно не везло Эдинсону Кавани, не сумевшему реализовать два 100%-ных момента. Сначала он промахнулся после классной комбинации, завершившейся прострелом Люка Шоу, а на 88-й минуте не смог замкнуть навес Эрона Уан-Биссаки. Уругваец чудом подстроился под передачу партнёра и нанёс удар в акробатическом этюде, но мяч прошёл мимо. Примечательно, что Марсьяль находился в более выгодной позиции, но одноклубник не заметил его.

Помимо прочего, последние минуты запомнились появлением на поле арендованного у «Реала» Мартина Эдегора и травмой Ляказетта. Француз пострадал в ходе верховой борьбы с Гарри Магуайером, неудачно приземлившись на газон. В результате, форварду долго оказывали помощь после чего и вовсе заменили его на Эдварда Нкетию.

Норвежец же не успел запомниться активным действиями, но вошёл в историю. Полузащитник стал первым представителем своей страны с 1993 года, примерившим футболку «Арсенала» в официальном матче.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом», но хоть и позволил «Сити» увеличить отрыв до трёх баллов, зато установил личный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в гостях в АПЛ. Подопечные Сульшера не проиграли в 18-й встрече подряд, а последняя неудача имела место более года назад. 19 января 2020-го «красные дьяволы» были биты «Ливерпулем» (0:2).

Гол-красавец Нкунку и активность Анхелиньо

В Германии в центральном матче 19-го тура отношения выясняли вторая и третья команды Бундеслиги. «Лейпциг» и «Байер» уже успели почувствовать себя в роли лидера по ходу первенства, но впоследствии начали терять очки и пропустили вперёд гегемона немецкого футбола — «Баварию». Примечательно, что оба клуба стало штормить примерно в одно время — с начала 2021 года. В последних пяти встречах «быки» выиграли и уступили по два раза, один раз сыграли вничью. У их оппонентов была всего одна победа, правда, поверженной оказалась дортмундская «Боруссия». Таким образом, перед очным противостоянием коллективы разделяли всего три очка, а в случае успеха гости могли обойти визави по дополнительным показателям.

Противников из Лейпцига и Леверкузена объединяло ещё и то, что оба подходили к данному матчу с серьёзными потерями. Юлиан Нагельсман не мог рассчитывать на шестерых исполнителей, включая одного из лидеров по системе «гол + пас» Эмиля Форсберга (пять голов + пять передач) и недавно приобретённого у «Зальцбурга» Доминика Собослаи. Не менее внушительными были и кадровые проблемы «Байера». В лазарете одновременно находились семь футболистов, причём пострадала каждая из линий.

Несмотря на это, подопечные Боса подтвердили статус одного из лидеров лиги по владению мячом и большую часть встречи действовали первым номером. Забежим вперёд: успеха им это не принесло. Полагающийся на жёсткий прессинг и скоростные контрвыпады «Лейпциг» вдвое превзошёл соперника по числу ударов по воротам (16 — 8), а по ожидаемым голам (xG) разница также оказалось довольно ощутимой (1,69 — 0,91). Уже в первом тайме хозяева имели несколько прекрасных возможностей отличиться, а на 13-й минуте мяч впервые оказался в сетке. Анхелиньо прорвался по левому флангу и исполнил передачу на Марселя Забитцера, а тот пусть и не первым касанием, но застал врасплох Лукаша Градецкого. Однако арбитр зафиксировал положение «вне игры».

В составе «Лейпцига» особенно ярко смотрелось трио в лице Анхелиньо, Ольмо и Нкунку. На троих они нанесли по воротам противника десять ударов, один из которых и завершился взятием ворот. На 50-й минуте Дани выкатил мяч Кристоферу практически на границу штрафной, а тому позволили дважды приложиться к мячу. Первая попытка была заблокирована, а вторая привела к голу. Француз оказался первым на подборе, одним касанием эффектно убрал и Флориана Вирца, и Эдмонда Тапсоба, после чего пробил в угол.

В оставшееся время хозяева могли как укрепить преимущество в счёте, так и упустить победу. Сначала Александер Сёрлот угодил в штангу, а в самой концовке Патрик Шик и Лукас Аларио в течение пары секунд не использовали два отличных шанса. Оба били с расстояния в несколько метров, но не смогли переиграть Петера Гулачи. «Лейпциг» обыграл «Байер» впервые с апреля 2019-го и продолжил погоню за «Баварией».