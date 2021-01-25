«Валенсия» с Черышевым проиграла «Атлетико» в Примере
Встреча, прошедшая в Мадриде на «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
«Валенсия» забила первой. На 11-й минуте отличился Урош Рачич.
Победу «Атлетико» принесли голы Жоау Фелиша, Луиса Суареса и Анехеля Корреа, отличившихся на 23-й, 54-й и 72-й минутах.
Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе, и был заменён на 58-й минуте, не отметившись результативными действиями.
«Атлетико» с 47 очками занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» с 20 очками — 14-я.
Ранее сообщалось, что «Барселона» одержала победу над «Эльче» в матче Примеры.