«Валенсия» с Черышевым проиграла «Атлетико» в Примере

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«Валенсия» потерпела поражение от мадридского «Атлетико» в матче 20-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Мадриде на «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Валенсия» забила первой. На 11-й минуте отличился Урош Рачич.

Победу «Атлетико» принесли голы Жоау Фелиша, Луиса Суареса и Анехеля Корреа, отличившихся на 23-й, 54-й и 72-й минутах.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе, и был заменён на 58-й минуте, не отметившись результативными действиями.

«Атлетико» с 47 очками занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» с 20 очками — 14-я.

Ранее сообщалось, что «Барселона» одержала победу над «Эльче» в матче Примеры.

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